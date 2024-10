Juegos que cambiaron la historia #9 | Half-Life

Half-Life, de Valve.

En esta ocasión, es turno de hablar de uno de los videojuegos más influyentes en el gaming de PC al punto de que la industria tal como la conocemos hoy en día no existiría sin su influencia. Half-Life tuvo su lanzamiento a finales de 1998 y produjo un inmenso cambio no solo para el género de shooter en primera persona sino también a la concepción de lo que los videojuegos podían lograr.

Este título fue el primer lanzamiento de Valve, empresa fundada por los ex empleados de Microsoft, Gabe Newell y Mike Harrington. Hablar de todas las influencias que tuvo Half-Life en la industria es inabarcable en una sola nota ya que no se limitan a su videojuego. Para poner sobre la mesa algunos ejemplos: los mods se volvieron algo fundamental de su experiencia e, incluso, Counter-Strike es un mod completo del juego.

Asimismo, Half-Life plantó la semilla de lo que es Valve hoy en día con una filosofía propia de cómo hacer videojuegos. Sumado a esto, el crecimiento de la compañía que inició con Half-Life desencadenó en la salida de Steam, una plataforma originalmente pensada para actualizar sus propias entregas que terminó siendo la tienda digital más importante de los juegos en PC.

Menciono estos puntos de manera reducida para centrarme en lo que realmente quiero hablar en esta nota que son los cambios en materia jugable que marcó Half-Life en la industria. Antes de su lanzamiento, el género de shooter en primera persona brillaba con grandes exponentes como Wolfenstein y Doom. Ambos marcaron tendencia e inauguraron una época de oro donde grandes títulos llegaron a la industria siguiendo sus pasos.

La idea de despertar, estar rodeado de enemigos, tomar un arma y eliminarlos a todos de manera frenética fue una revolución en la industria. Es increíble saber que los primeros Doom siguen siendo muy jugados por los jugadores gracias a los mods y a que sus mecánicas no envejecieron. En este contexto, Half-Life tuvo la intención de alejarse de la arena de combate en oleadas para introducir un factor mucho más narrativo.

Quienes lo hayan jugado recordarán la emblemática introducción del juego donde nos encontramos en un monorriel y recorremos distintos lugares del laboratorio de investigación de Black Mesa hasta llegar a nuestro puesto de trabajo. En este camino, observamos distintos sucesos que ocurren en el lugar como así también a los científicos caminando las instalaciones. Esta pequeña escena no sólo quedó grabada en una generación que creció jugando al título sino que también deslumbró por su potencia gráfica y su idea de presentar un universo de una manera diferente.

En los primeros momentos del juego, nos sentimos perdidos en el laboratorio ya que tenemos que comprender nuestro alrededor y hablar con distintos NPC para saber nuestro camino y lugar allí. Todo esto funciona como un mini tutorial para lo que Half-Life nos estaba preparando: una entrega con libertad para el jugador y también con un requisito de que tendremos que prestar atención a nuestro entorno ya que mucho se cuenta desde allí. Hasta que obtenemos nuestra arma y derrotamos al primer enemigo, pasan muchos minutos de juego, algo muy llamativo para el momento.

Tanto Half-Life como su secuela sorprendieron a todos por su potencia gráfica. Una gran curiosidad de su historia es que id Software le prestó a Valve el motor Quake engine, utilizado en los clásicos Quake, para que pudieran desarrollar Half-Life. Este motor fue retocado por Valve casi en su totalidad hasta conformar un nuevo motor llamado GoldSrc que luego siguieron actualizando hasta dar vida al actualmente conocido Source.

Como mencioné anteriormente, una de las principales características en donde quiso destacar Half-Life es lo narrativo y lo cumplió de manera sobrada no solamente por la historia que es atrapante y que generó debates presentes aún hoy en día sino también por la forma en que decidió contar la historia. Half-Life no tiene cinemáticas ni largos textos de conversación, todo lo que conlleva la historia se encuentra dentro del mismo juego.

Esto marcó un cambio trascendental en la industria ya que innovó la forma en que se pueden contar historias en los shooters. El jugador era quien debía explorar y hablar con los distintos personajes presentes para recabar información. Mucho de la historia se encuentra presente a nuestro alrededor y esto fue algo totalmente novedoso y revolucionario para la industria.

En este sentido, los personajes en el juego no son simplemente decoración sino que podemos hablar con cada uno de ellos. Gracias al trabajo que realizaron en el motor gráfico, estos personajes se alejan de los sprites que estábamos acostumbrados para parecerse realmente a personas con movimientos en su cuerpo y hasta de cara cuando dialogan con nosotros.

Por si fuera poco, los trabajadores de Black Mesa no son meros espectadores de lo que hacemos sino que también se sienten vivos dentro del mundo y reaccionan a los sucesos que ocurren. Huyen cuando aparecen los monstruos, se alejan de las explosiones y hasta nos ayudan a acabar con los enemigos si se tratan de trabajadores de seguridad. Las instalaciones del laboratorio se sienten vivas y el juego nos hace vivir su historia literalmente en primera persona.

El protagonista de la saga Gordon Freeman, un físico teórico de 27 años, y el misterioso G-Man son algunos de los personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos. Los sucesos de Half-Life que continuaron en su secuela y expansiones, fueron materia de debate y análisis en muchísimos foros a lo largo de los años. Half-Life juega con la idea de que no siempre estamos comprendiendo lo que sucede y eso lo logra construir debido a su mundo.

El combate de la entrega también fue emblemático y combinaba distintos tipos de armas con combate cuerpo a cuerpo. Todos recordarán la palanca que nos acompaña durante gran parte de la aventura. A medida que avanzamos en el juego, obtenemos nuevas armas y equipamientos que terminan cerrando la experiencia. Todo esto se acentúa en Half-Life 2 que hace un gran trabajo en la implementación de físicas y de la arma de gravedad que interactúa de una manera novedosa con los elementos del escenario.

No quiero dejar de mencionar el modo multijugador de Half-Life que nos permitía usar su gran repertorio de armas en un deathmatch apasionante que más de una persona habrá jugado por horas y horas en los cybers. No hay aspecto de la industria de los videojuegos que Half-Life no haya influenciado de alguna forma u otra.

En definitiva, hablar de aquel título de 1998 es hablar de uno de los juegos más importantes de la historia sobre todo en PC. La inclusión de su fuerte componente narrativo contado de manera ambiental y sin cinemáticas con una potencia gráfica increíble para la época, lo posicionaron como un juego cuya influencia en la actual industria es trascendental.