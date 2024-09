The Jackbox Naughty Pack es una nueva entrega de la franquicia enfocada a un público adulto

The Jackbox Naughty Pack presenta su primer tráiler.

La franquicia The Jackbox Party Pack ha animado miles y miles de reuniones de amigos desde que apareció por primera vez en el año 2014. Con lanzamientos prácticamente anuales, muchos de nosotros nos hemos divertido juntándonos a jugar algún título de la serie gracias a las situaciones hilarantes que pueden surgir con los diferentes juegos de cada paquete.

Sin embargo, es cierto que al juntar a un grupo de adultos con un juego que permite escribir o dibujar, casi que inevitablemente las situaciones pueden llegar a subir de tono, especialmente por las referencias que se terminan haciendo a temas sexuales o el lenguaje burdo que se puede terminar usando. Por suerte para los adultos que se divierten de esta forma, Jackbox Games tiene un juego ideal.

The Jackbox Naughty Pack, de Jackbox Games.

The Jackbox Naughty Pack es un nuevo paquete de tres juegos enfocado específicamente a este público adulto. El estudio prestó atención a la forma en la que los usuarios interactuaban con algunos de los juegos de paquetes anteriores y decidió crear tres versiones de sus juegos ideales para subir el tono en cualquier reunión.

El primero de los tres juegos es Fakin’ It All Night Long, y si el nombre resulta familiar es porque éste es una continuación de Fakin’ It, parte del legendario y popular The Jackbox Party Pack 3 del 2016. La funcionalidad del juego sigue siendo la misma: todos reciben una misión secreta, excepto el farsante, que intenta pasar desapercibido. Para adecuarse a la temática del paquete nuevo, esta versión de Fakin’ It contiene consignas más adultas que el anterior, con nuevas categorías especiales y preguntas sobre temas como poses sexuales y más.

The Jackbox Naughty Pack, de Jackbox Games.

En segundo lugar, este paquete presenta Dirty Drawful, la cuarta iteración de Drawful, uno de los juegos del primer paquete de la franquicia. Por supuesto, y al igual que la nueva versión de Fakin’ It, este juego no es simplemente Drawful, sino que se suma a esta temática más adulta con temas que van desde el sexo, las drogas, y más. Drawful y los otros juegos que requieren dibujo siempre suelen ser los que más se prestan para este tipo de tópicos incluso en los paquetes normales, por lo que es una inteligente decisión enfocar el juego específicamente en estos temas.

Finalmente, The Jackbox Naughty Pack presenta un nuevo juego llamado Let Me Finish. En este juego de presentación, dos jugadores competirán para convencer al resto. El juego ofrece una imagen y una consigna, como por ejemplo un instrumento musical con la pregunta de dónde estarían sus genitales. Ambos jugadores deben ofrecer su perspectiva y el resto votará por la mejor respuesta. Esta necesidad de que cada jugador se las ingenie con sus respuestas puede transformar a Let Me Finish en el juego quizás más subido de tono.

The Jackbox Naughty Pack, de Jackbox Games.

Por supuesto que The Jackbox Naughty Pack continúa con la clásica idea de que cualquiera puede sumarse al juego. Utilizando sus teléfonos o tabletas, hasta ocho jugadores se pueden incorporar a la partida, y para aquellos que disfrutan transmitiendo el juego el código de espectador permite un público de hasta 10 mil personas.

Cabe destacar también que, si bien esta franquicia nació con versiones completamente en inglés, The Jackbox Naughty Pack posee tanto textos como voces en español latino, ideal para hacer el juego más accesible a todo el mundo.

The Jackbox Naughty Pack está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.