Sé lo que hicieron el verano pasado: la secuela del clásico slasher confirma el regreso de Freddie Prinze Jr.

Sé lo que hicieron el verano pasado

Tras el éxito que supuso las nuevas entregas de Scream, Sony Pictures comenzó a coquetear con la idea de revivir otro popular slasher de finales de los noventa. En febrero de 2023, la compañía confirmó que una nueva película de Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer) estaba en marcha de la mano de Jennifer Kaytin Robinson, directora de Revancha ya (Do Revenge, 2022). Desde entonces hemos escuchado rumores sobre la posibilidad del regreso de algunos veteranos de la saga y ahora es oficial: Freddie Prinze Jr. vuelve para la continuación.

Según un reciente informe, tras meses de negociaciones, el actor que interpretó a Ray Bronson en las dos primeras películas firmó contrato con el estudio para retomar su papel. Se espera que Jennifer Love Hewitt sea la siguiente incorporación ya que, aunque no hubo un anuncio oficial, aparece acreditada junto con su excompañero en el calendario de estrenos de Sony Pictures.

Freddie Prinze Jr. se une a un reparto que ya contaba con Madelyn Cline (Glass Onion: una historia de Knives Out), Sarah Pidgeon (Pequeñas cosas hermosas), Tyriq Withers (Atlanta) y Jonah Hauer-King (La Sirenita). Camila Mendes (Riverdale), también estuvo vinculada a esta secuela, pero abandonó el proyecto por problemas de agenda tras su incorporación en la nueva película de He-Man. Todo indica que su rol ahora estará en manos de Chase Sui Wonders (Muerte, muerte, muerte).

Jennifer Love Hewitt, que interpretó a Julie James en la película original, también figura acreditada en la nueva entrega de la saga

Además de Robinson en la dirección, lo nuevo de Sé lo que hicieron el verano pasado contó con un libreto de Leah McKendrick. Si bien todavía se conocen pocos detalles del argumento, la guionista acreditada había adelantado que repetiría la fórmula de la película original. “Realmente se enfrenta a grandes ideas sobre el héroe y el villano, el bien y el mal, cómo tu pasado vuelve para perseguirte. En la era de Internet y en la que la fama es un concepto tan venerado, la creación de TikTok y las redes sociales, ¿quién es Julie James en un mundo en el que ya no hay secretos?”, declaró en una pasada entrevista.

La película original, dirigida por Jim Gillespie y desarrollada por Kevin Williamson (guionista que también estuvo detrás de Scream), se estrenó en octubre de 1997. Le siguieron Todavía sé lo que hicieron el verano pasado (I Still Know What You Did Last Summer, 1998) y Siempre sabré lo que hicieron el verano pasado (I’ll Always Know What You Did Last Summer, 2006). En 2021, Prime Video también estrenó una serie de televisión. No obstante, esta no alcanzó el impacto esperado y fue cancelada tras una temporada.

De acuerdo con lo informado por Sony Pictures, lo nuevo de Sé lo que hicieron el verano pasado tiene previsto llegar a los cines el 18 de julio de 2025.