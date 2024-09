Entrevistamos a Benjamín Vicuña y Gimena Accardi, protagonistas de ‘La Voz Ausente’

Captura del tráiler oficial de La voz ausente

Desde Malditos Nerds, tuvimos la oportunidad de dialogar con Benjamín Vicuña y Gimena Accardi, quienes encabezan el elenco de La voz ausente, una serie de suspenso psicológico que se estrenó en Disney+ el pasado 21 de agosto. Esta producción, basada en la novela homónima del renombrado psicoanalista Gabriel Rolón, profundiza en los dilemas emocionales y los conflictos humanos que surgen del dolor y la pérdida. En el centro de la trama, Vicuña da vida a Pablo Rouviot, un psicoanalista que debe investigar una misteriosa muerte. Con siete episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, La voz ausente promete mantener a la audiencia en un constante estado de tensión, mientras Rouviot y su colaboradora, la inexperta policía Cecilia Bermúdez (interpretada por Accardi), enfrentan situaciones que confunden la línea entre la realidad y la locura.

Bajo la dirección de Gustavo Hernández, La voz ausente no solo se sumerge en la intrigante narrativa del libro, sino que también ofrece una rica exploración de la mente humana y sus complejidades. A lo largo de la serie, Vicuña y Accardi aportan una intensa carga emocional a sus personajes, contribuyendo a crear una atmósfera de tensión que cautivará a los espectadores desde el primer episodio. En esta entrevista, los actores compartirán detalles sobre sus roles y el proceso creativo que dio vida a esta fascinante serie, ofreciendo una mirada profunda a las decisiones artísticas que influyeron en su desarrollo y la colaboración entre Rouviot y Bermúdez en la búsqueda de la verdad.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

—¿Cómo andan, todo bien?

Gimena Accardi: —Bien, muy bien.

—Gracias por este ratito para hablar con nosotros. En primer lugar, quería preguntarles, ¿cómo fue su llegada a esta historia? Si fue a través de la novela, si recién, digamos, entrados ya en el proyecto, dijeron, “Ah, ok, va por este lado, va por aquel”... ¿Cómo fue en cada caso?

Benjamín Vicuña: —Bueno, yo tengo una historia larga con Rolón. Tuve la posibilidad de hacer una película que es “Los padecientes”. Digamos, acompañé también a Gabriel en la presentación de su libro, en la feria del libro, donde pude también darme cuenta de la fanaticada, de la gente… De la gente que consume y que tiene en su imaginario la figura de Pablo Rouviot, que es el protagonista también de “La voz ausente”. Y en eso, cuando aparece justamente este proyecto, fue automático mí “Sí”, porque era la posibilidad de volver a este mundo, a ese imaginario riquísimo de un personaje que logra… Casi con recursos paranormales, deducir, interferir, entender lo que piensa el otro a través de eso, de cualidades psicológicas increíbles. Y en donde también un personaje que… Que es, en este caso, un tipo del área, del terreno, del psicoanálisis, termina siendo casi un detective de la mano, en nuestra historia, de Bermúdez, de una policía.

—¿Y en tu caso?

Gimena Accardi: —Yo no había leído la novela de Gabriel… Y cuando salió esto de la serie preferí no leerla también para no estar como… No sé, fue una lección hasta no terminar de grabar, preferí no leerla. También Gabriel supo ser mi psicólogo en algún momento, también, que no está mal decirlo. Y bueno, cuando me llegó la audición, yo audicioné para esta serie, y me contaron un poco de qué iba y tal, y me empapé un poco en el rubro y… Y eso, ya una vez que quedé elegida, me metí de lleno a leer los capítulos. Me mandaron todos los capítulos juntos y los leí esa misma tarde, y no… No podía creer lo bien escrito que estaba todo y lo atrapante que era capítulo a capítulo. Terminaba de leer un capítulo y enseguida empezaba el otro. Y la oportunidad también de poder trabajar en esta mega producción y todo, fue como un sueño. La verdad que… Fue muy lindo para mí el proceso.

—Y ahora si me meto un poco en los personajes que decías que audicionaste, porque… Para mí fue muy loco verte en este rol porque no te asocio tanto a, bueno, quizás a este género… O en ese registro total. Y dije, “Wow, qué bien”, la verdad que me gustó muchísimo, por cierto. Y quería saber cómo lo atravesaste vos, con qué mirada, y si formaba parte un desafío también en lo personal.

Gimena Accardi: —Es verdad que es un registro que no suelo tocar, por lo menos en series y… Y tuvimos dos directores, el caso de Gustavo Hernández y de Juma Fodde, que son dos uruguayos divinos, muy capos en este género. Han filmado muchas películas de suspenso, de terror, de thriller, etc. Y estuvieron muy atentos, sobre todo Juma, que era el encargado más de la dirección actoral en cada detalle y me dirigió muy meticulosamente, y para mí fue muy importante su mirada para estar muy correcta desde los gestos hasta la voz, hasta cómo decir los textos. Y para mí también era muy importante esto de cómo se me veía. Yo necesitaba, y lo hablábamos con el equipo, y estábamos todos de acuerdo, tanto pelo, makeup, etc., en que se me vea como se me ve. Una “mujer normal”, entre comillas, común y corriente, que no está hiper maquillada, ni con el bucle hecho de buclera. Necesitaba que por lo menos este personaje tenga ese registro, no verme linda, que es bastante duro. Es un chiste repetitivo ese que hago, pero funciona.

Benjamín Vicuña: —Funciona, funciona.

Gimena Accardi: —Lo vengo diciendo en todas las notas. No, digo, bueno… Como actriz no estaba acostumbrada tampoco a verme así, tan a carita lavada y ojerosa, pero creo que funciona bien para el género y para la serie. Era muy importante tener a una actriz que se la vea así. Me parece importante.

—Se logra mucho porque como espectador, la verdad que entrás mucho mejor en lo que sería la digestibilidad.

Gimena Accardi: —Tiene otra realidad, tiene otra verdad, ver la piel, ver el pelo tal cual como es mi pelo, o sea, sí.

—Totalmente. Y en tu caso, Benja, que como decías al principio, esta es la segunda vez que estás interpretando, volvés a este personaje, a diferencia de lo que decía Gime. ¿Cómo fue la complejidad de retomarlo y cómo te sentiste haciéndolo en ese sentido?

Benjamín Vicuña: —Bueno, efectivamente fue seguir sumando capas, profundizando en el vínculo, tanto con Pablo Rouviot como con el imaginario de Rolón. Y lo que tiene que ver con los códigos también de un thriller, ¿no? Un thriller de suspenso psicológico, en donde hay muchas cosas que el desafío está en que el personaje piensa, pero también poder ilustrar y proyectar esas deducciones, esos pensamientos. Entonces fue un trabajo, como dice Gime, de la mano con el director, que viene también del palo del thriller, del suspenso, del terror, en donde es súper importante dónde ponía la mirada, ¿no? Y hay una licencia en esta versión cinematográfica o televisiva de la novela que el… El asesinado, el chico que muere, es mi hermano, entonces… El nivel de compromiso es mucho más grande emocional a la hora de la búsqueda de la verdad. Y eso sí, creo que para mí me sirvió muchísimo porque… Nada, porque le ponés el cuerpo.

Gimena Accardi: —Y estás muy bien, Benja, aparte. Estás brillante. Le queda como anillo al dedo a esos personajes. Le salen bien. No, de verdad, a vos te salen muy bien. Te salen muy bien. Se ve muy difícil de hacer. Aprovecho y te lo digo ahora. Te quiero decir una cosa: te sale muy bien. Se ve muy difícil de hacer porque es creíble y se ve un psicólogo inteligentísimo. Porque él es cero inteligente en la vida. Le sale muy bien actuarlo.

Benjamín Vicuña: —Hago como que pongo, mirá, ¿te pongo cara de inteligente?

Gimena Accardi: —Ese fue el desafío.

Benjamín Vicuña: —No, el desafío es seguir profundizando en algo que aparte que para muchas personas este Pablo Rouviot es verdaderamente un ícono, ¿no? Es un personaje como… Icónico.

—Y hablando ahora también de la relación entre ustedes en la ficción, ¿no?

Benjamín Vicuña: —Malísima, nos llevamos muy mal.

—No, en la vida real ya se ve que no tienen buena onda para nada. Pero la ficción tiene varios momentos que me parecieron muy interesantes de ver. Entonces quería saber cómo trabajaron esa dinámica también en lo que fue el rodaje, ¿no?

Benjamín Vicuña: —Es difícil porque, efectivamente, acá hay una complicidad. Hay una… Este personaje que viene del mundo intelectual, pasa a ser un detective de la mano de una policía. Entonces se van nutriendo y se van metiendo en zonas cada vez más oscuras, ¿verdad? Descubren un asesino serial. Pero en medio de eso, de tanto dolor y tanta oscuridad, nace una tensión que tiene que ver con otra cosa, con el terreno amoroso. Y eso es súper lindo porque lo fuimos dando así a cuenta gota. A fuego lento, muy lindo, como poco a poco. De hecho, prácticamente te tuteo el último capítulo. Entonces eso me parece que es una capa muy linda que no está en la novela, que pudimos dar y que fue un súper desafío también.

—Hay una escena puntual en un bar en el que creo que es, digamos, de los primeros momentos en donde nosotros como espectadores vemos como esa intimidad que empieza…

Gimena Accardi: —¿Donde deciden a trabajar juntos?

—Exacto, justo en ese momento, tal cual.

Benjamín Vicuña: —Estás muy bien en esa escena.

Gimena Accardi: —Yo estoy muy bien. Fea como la mierda, pero… Pero actoralmente estoy muy bien.

—Pero ahí en el bar estabas un poquitito más tuneada, qué sé yo…Bueno, pero en ese momento, en esa escena puntual, a mí me gusta que, bueno, tu personaje logra leerla. O sea, la decodifica. En un segundo, le sacó la ficha y ya se empieza a sentir sumamente incómoda. Entonces quería saber, en la vida real, ¿cómo son ustedes leyendo a las personas? Si pueden sacar la ficha de, “Ok, esta persona no estaría siendo tan…” Bueno, o más o menos, si tienen una buena…

Gimena Accardi: —Es mi mejor don. Vos no, vos sos muy…

Benjamín Vicuña: —Yo sí, también. Te saco la ficha en dos segundos.

Gimena Accardi: —No, más o menos.

Benjamín Vicuña: —Te la saqué, te la saqué. No, yo creo, a ver, creo que es un capital que tenemos que trabajar los actores. Va a sonar medio arrogante, pero, por ejemplo, mi cercanía con la psicología en mi universidad y en lo que yo estudié, tuve… Tres semestres de psicología. O sea, es una herramienta que los actores utilizamos, necesitamos. Leer a las personas, observar, escuchar. Y en ese sentido lo tenemos. Lo que pasa es que en este caso está exacerbado. O sea, en el caso de Rouviot, es directamente un tipo que tiene un don. Es por eso que a momentos hay como guiños a Sherlock Holmes o a personajes que tienen cualidades casi extra naturales, sobrenaturales. Entonces, pero sí, las tenemos. Yo no tanto como la compañera, que la compañera yo creo que es...

Gimena Accardi: —¿Bruja?

Benjamín Vicuña: —Sí, es bruja

—Es medio bruja entonces.

Gimena Accardi: —Sí, de hecho, vos… No, mentira. Vos en realidad…

Benjamín Vicuña: —Cuidate de una amiga que tenés…

Gimena Accardi: —Ojo con esa amiga…

—Bueno, para cerrar ya, esta es una serie que, al menos yo, los episodios que nos dieron para ir viendo ya los vi todos. Tiene esta onda de serie para maratonear, ¿no?. Es muy atrapante. ¿Qué otras series han visto en el último tiempo, o históricamente, que les han gustado mucho, que han maratoneado? También, por supuesto, pueden ser esta, ¿no?

Gimena Accardi: —Yo, desde que arrancaron las series como… Lost, Breaking Bad, como esas medias icónicas.

Benjamín Vicuña: —Amor, eso fue hace 15 años.

Gimena Accardi: —Sí, pero, amor, las que no podías dormir. Ahora... No, bueno, pues, soy grande. Pero, no, quiero decir, como esas series que no podías dormir, que te pasabas hasta las 5 de la mañana viendo un capítulo atrás del otro.

Benjamín Vicuña: —Estás huérfana de serie.

Gimena Accardi: —Ahora un poco sí, pero ahora me voy a enganchar con esta.

Benjamín Vicuña: —Rolón dice que eso también existe, el duelo de series.

Gimena Accardi: —Sí. No la querés terminar, ¿viste?

Benjamín Vicuña: —Duelar. Sí, pero ninguna te enganchó.

Gimena Accardi: —Ahora, últimamente, sí, un montón. Sobre todo todas las de Star+ y Disney+ me engancharon muchísimo.

—¿Alguna que te gustaría sumar, o vamos a recomendar “La voz ausente”?

Benjamín Vicuña: —No, yo estoy con algunas que son muy femeninas.

Gimena Accardi: —¿Qué estás viendo?

Benjamín Vicuña: —”La emperatriz”. ¿La viste?

—No la vi, pero… ¿Me la recomendás?

Benjamín Vicuña: —”Mi otra yo”. Estoy diciendo todas las de la competencia… Están bien, sí. Porque, para que sepan que duele. Sí, porque las estoy viendo acompañado. Entonces uno empieza a entrar a otras cosas. No, pero... No, ahora, sobre todo, de ahora a ahora, “El encargado”, que está rompiendo todo.

—Y que vos tenés una participación.

Benjamín Vicuña: —Una pequeña participación. Y sí, la verdad que es increíble.

—Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones por la serie.