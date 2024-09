Dream Productions: Pixar presenta el primer adelanto de la serie derivada de Intensamente

Situada entre Intensamente e Intensamente 2, Dream Productions es una serie totalmente nueva sobre el estudio que hay en la mente de Riley, donde los sueños se hacen realidad todas las noches, a tiempo y sin salirse del presupuesto.

Pixar es, sin lugar a dudas, una de las productoras más importantes de animación. A lo largo de su historia, nos han brindado películas que hoy consideramos clásicos, como la franquicia de Toy Story, Buscando a Nemo, Monsters, Inc., Cars y Coco, entre otras. Sin embargo, una de sus producciones más significativas ha sido Intensamente (Inside Out), que se ha convertido en una de las favoritas del público desde su lanzamiento en 2015, bajo la dirección de Pete Docter (Up: Una aventura de altura). Ahora, la empresa ha presentado el primer adelanto de la serie derivada de este proyecto, que nos llevará a vivir nuevas aventuras lejos de nuestras emociones protagonistas: Alegría, Tristeza, Ira, Desagrado y Temor.

El nuevo proyecto titulado Dream Productions se adentra en el fascinante universo de Intensamente, alejándose de la conocida torre de control donde las emociones de Riley gestionaban su vida cotidiana. En esta serie, exploraremos en profundidad el proceso de creación de los sueños, desde las motivaciones detrás de cada historia hasta el trabajo de quienes se encargan de dar vida a las pesadillas. El tráiler sugiere una inmersión emocionante en este aspecto del mundo emocional, mostrándonos la crucial función de los sueños en nuestras vidas. Además, nos revelaron que la serie constará de cuatro episodios y se estrenará en Disney+ el próximo 11 de diciembre.

Según su sinopsis oficial: “Riley está creciendo y, cuando sus recuerdos necesitan un procesamiento adicional, Alegría y el resto de las emociones los envían a Dream Productions. La aclamada directora Paula Persimmon enfrenta una pesadilla propia: intentar crear el próximo sueño exitoso después de ser emparejada con Xeni, un arrogante director de sueños diurnos que busca dar el salto a las grandes ligas de los sueños nocturnos.”

Captura del tráiler oficial de Dream Productions

Este año ha sido un gran éxito para Pixar con el lanzamiento de Intensamente 2, que se ha convertido en la película animada más taquillera de la historia. Esta secuela lleva a Riley a un fin de semana crucial en su vida, marcando la llegada de la adolescencia y la evolución de sus emociones. En esta nueva aventura, nuestros queridos protagonistas se acompañan de nuevos personajes, como Ansiedad, Nostalgia, Aburrimiento, Envidia y Vergüenza, quienes enriquecen la narrativa y aportan nuevos desafíos y descubrimientos en su viaje.

La compañía también presentó nuevos detalles sobre su primera serie original, desvinculada de cualquier propiedad previamente conocida. Titulada Win or Lose (Ganar o Perder), se había planeado inicialmente su llegada a Disney+ para el 6 de diciembre de 2024, pero ahora se ha reprogramado para el 19 de febrero de 2025. La serie narra las historias interconectadas de ocho personajes mientras se preparan para un importante campeonato de softbol. A lo largo de la trama, se exploran las experiencias de cada personaje, desde los niños inseguros y sus padres sobreprotectores hasta un árbitro que se encuentra enamorado. El elenco cuenta con las voces de Will Forte (The Last Man on Earth, Lluvia de Hamburguesas 2, Nebraska) e Izaac Wang (Gremlins: Los secretos de los Mogwai), entre otros.