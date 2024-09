Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game anuncia su fecha de lanzamiento

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

El esperado Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, desarrollado por Weta Workshop y distribuido por Private Division, ya tiene fecha de lanzamiento: el 25 de marzo de 2025. Este encantador simulador de vida ambientado en el universo de El Señor de los Anillos nos transportará a La Comarca, donde podremos encarnar a un hobbit que disfruta de las pequeñas alegrías de la vida en Bywater.

En este título, podremos personalizar a nuestro propio hobbit, construir y decorar su agujero hobbit, y participar en actividades cotidianas como pescar, cultivar y cocinar. El juego nos ofrece una interacción social muy variada, permitiéndonos compartir comidas y comerciar con otros hobbits, mientras ayudamos a que Bywaterse convierta en un pueblo de renombre.

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game, de Weta Workshop.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game también nos ofrecerá la posibilidad de explorar los hermosos paisajes de La Comarca, descubrir secretos ocultos y vivir la experiencia del clima dinámico que afectará nuestra rutina diaria. Con apariciones ocasionales de personajes icónicos de las historias de J.R.R. Tolkien, este juego busca transmitirnos la esencia tranquila y acogedora de la vida de un hobbit.

El próximo 25 de marzo es la fecha elegida para que Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game esté disponible en consolas PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.