Rumours: la comedia de terror con Cate Blanchett presenta un salvaje adelanto

Rumours sigue a los siete líderes de las democracias más ricas del mundo en la cumbre anual del G7, donde intentan redactar una declaración provisional sobre la crisis mundial.

Cate Blanchett, una de las actrices más versátiles de su generación, es reconocida por su destacada participación en títulos icónicos como El señor de los anillos: la comunidad del anillo (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001) y Blue Jasmine, habiendo sido galardonada con dos premios Oscar. Este año, su última incursión en el cine fue en Borderlands, una adaptación del exitoso videojuego que recibió críticas negativas y no logró destacar en taquilla, a pesar de contar con un elenco estelar que incluye a Kevin Hart (Jumanji: En la selva), Jamie Lee Curtis (Halloween), Jack Black (Escuela de rock) y Ariana Greenblatt (Love and Monsters). Sin embargo, ahora Blanchett está próxima a estrenar Rumours, cuyo tráiler ha sido recientemente lanzado, generando expectativas entre sus seguidores.

Rumours se presenta como una sátira que combina comedia y horror, brindando una crítica mordaz a la incompetencia política. El tráiler comienza con una descripción fascinante que compara el filme con La noche de los muertos vivientes y Dr. Strangelove, llevándonos a un escenario donde los siete líderes de las democracias más ricas del mundo se encuentran en la cumbre anual del G7. Durante este encuentro, intentan redactar una declaración provisional para abordar una crisis global. A lo largo del tráiler, se muestran secuencias oscuras y caóticas, junto a figuras inusuales que prometen ofrecer un enfoque provocador sobre los dilemas contemporáneos.

Según su sinopsis oficial: “Con actuaciones inesperadas y estruendosas de un brillante elenco que incluye a Cate Blanchett, estos supuestos líderes se convierten en espectáculos de incompetencia, enfrentándose a obstáculos cada vez más surrealistas en los bosques brumosos a medida que cae la noche y se dan cuenta de que de repente están solos”.

Captura del tráiler oficial de Rumours

Cate Blanchett no estará sola en este proyecto, ya que también compartirá pantalla con un talentoso elenco que incluye a Alicia Vikander (Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft, La chica danesa), Charles Dance (Game of Thrones), Roy Dupuis (Machine Gun Molly), Nikki Amuka-Bird (Llaman a la puerta), Takehiro Hira (Shōgun), Denis Ménochet (As bestas), Rolando Ravello (Three Perfect Daughters) y Zlatko Buric (El triángulo de la tristeza).

Rumours llegará a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 18 de octubre de 2024. La película fue dirigida en conjunto por Guy Maddin (El cuarto prohibido), Evan Johnson (The Green Fog) y Galen Johnson (Accidence). Además, destaca la participación de Ari Aster como productor ejecutivo; este cineasta ha sido aclamado por sus contribuciones al género de terror con obras como El legado del diablo (Hereditary, 2018), Midsommar y Beau tiene miedo (Beau Is Afraid, 2023).