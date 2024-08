Borderlands: Cate Blanchett defiende la película frente a las críticas negativas tras su estreno

Borderlands

No es ninguna novedad el éxito que están obteniendo las adaptaciones de videojuegos, con ejemplos destacados como The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros: la película y Uncharted: Fuera del mapa. Sin embargo, días atrás llegó otra adaptación muy esperada, proveniente directamente de la industria de los videojuegos, pero que parece no estar cumpliendo con las altas expectativas: Borderlands. A pesar del entusiasmo inicial y el reconocimiento de la franquicia en el mundo gamer, esta adaptación cinematográfica no ha logrado capturar la esencia del juego ni satisfacer a los fanáticos, quedando por debajo de lo que se esperaba de ella.

La película, protagonizada por Cate Blanchett (El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, Carol), sigue la historia de Lilith, una cazarrecompensas con un pasado misterioso que regresa a su planeta natal en busca de la hija desaparecida del villano de turno. Durante su misión, la protagonista se ve obligada a formar un equipo con un grupo inesperado de aliados, lo que añade complejidad y dinamismo a su aventura. A medida que avanza la trama, los personajes enfrentan desafíos que los ponen a prueba, mientras intentan sobrevivir en un mundo hostil lleno de peligros.

A pesar de las expectativas generadas por su elenco y premisa, la película tuvo un debut desastroso en Rotten Tomatoes, la reconocida página que recopila críticas de cine. Con un sorprendente 0% en su estreno, se ha posicionado rápidamente como uno de los mayores fracasos de 2024. Incluso con el paso de los días, el panorama no mejoró significativamente, ya que el porcentaje solo subió ligeramente a un 5%, confirmando que la cinta no logró conectar ni con los críticos ni con el público.

"Borderlands" - Cate Blanchett - Lionsgate

A raíz de esto, Blanchett salió en defensa de la película, señalando que simplemente es divertida y no debe tomarse demasiado en serio: “Quiero decir, no es Las uvas de la ira. No es Blade Runner. Es algo extraño y raro por sí mismo, y cuando miras el elenco, hay una calidad variada en él. Somos un grupo muy diverso, tanto en la vida como en el arte. No creo que nadie llamaría arte a Borderlands, pero es divertido.”

Además, expresó que la taquilla no siempre es determinante para evaluar un largometraje: “La gente dice, ‘Oh, eso fue un fracaso’ o ‘eso fue un éxito’. Pero a veces, las películas que consideramos las mejores de todos los tiempos no fueron éxitos financieros ni de público, aunque se han convertido en clásicos. No estoy diciendo que Borderlands sea un clásico. ¡Es divertida, divertida, divertida, pero no es Ciudadano Kane!”

Junto a Blanchett, el elenco de Borderlands se completa con Kevin Hart (Jumanji: En la selva), Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo), Jack Black (Escuela de rock), Haley Bennett (La chica del tren), Ariana Greenblatt (Love and Monsters), Gina Gershon (Contracara) y Édgar Ramírez (Punto de quiebre).