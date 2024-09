El estudio Don’t Nod replantea sus proyectos futuros tras las bajas ventas de Jusant y Banishers

Banishers: Ghosts of New Eden, de Don’t Nod.

Don’t Nod ha presentado los resultados de la primera mitad de 2024, revelando que las ventas de sus últimos títulos, Jusant y Banishers: Ghosts of New Eden, han estado muy por debajo de lo esperado. A pesar de recibir críticas positivas, ambos juegos no lograron alcanzar las expectativas comerciales, lo que ha llevado a la empresa a revisar su estrategia en futuros lanzamientos.

El director ejecutivo, Oskar Guilbert, comentó que la compañía se enfrenta a un mercado “extremadamente competitivo y selectivo”. Como consecuencia, el estudio ha decidido pausar temporalmente el desarrollo de dos proyectos (conocidos internamente como P12 y P13), que todavía estaban en fase de diseño.

Con el objetivo de mejorar su situación financiera, Don’t Nod ha enfocado sus recursos hacia proyectos con mayor potencial de éxito. Se trata de dos títulos (con el nombre interno de P10 y P14), cuyo lanzamiento está previsto antes de finales de 2027. Estos proyectos recibirán fuertes ajustes y modificaciones para atraer a un público más amplio.

Jusant, de Don’t Nod.

Mientras tanto, el estudio también pondrá su enfoque en Lost Records: Bloom & Rage, el nuevo juego narrativo que será lanzado con su primera parte en febrero de 2025 y su segunda mitad en marzo de 2025. Este título nos lleva a un viaje de nostalgia cuando un grupo de amigos se reuna nuevamente para rememorar un evento en 1995 que les cambió la vida para siempre.

Don’t Nod no descarta realizar más ajustes en su calendario a medida que avancen los meses y se evalúe el rendimiento de sus próximos lanzamientos. Guilbert aseguró que el estudio sigue comprometido con “ofrecer experiencias innovadoras y de alta calidad, características que han definido a la compañía a lo largo de los años”.