To the Moon será lanzado en PlayStation 5 y Xbox Series en octubre

To the Moon, de Freebird Games.

El estudio Freebird Games y la editorial Serenity Forge han anunciado que To the Moon, la emotiva aventura indie lanzada originalmente en 2011, llegará a PlayStation 5 y Xbox Series el próximo 8 de octubre. Este título, que ya se encuentra disponible en PC, Nintendo Switch y dispositivos mobile, es famoso por su conmovedora historia y su innovadora mezcla de elementos de aventuras con la estética de los RPG clásicos.

En To the Moon, seguiremos a dos médicos, la Dra. Rosalene y el Dr. Watts, quienes tienen una misión muy especial: cumplir el último deseo de un anciano, implantando en su mente recuerdos de haber viajado a la Luna. A medida que los doctores exploran los recuerdos del hombre, se desvelan fragmentos de su vida, revelando una historia profunda y emotiva que ha cautivado a lo largo de los años a todo aquel que jugó el título.

Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series incluirán mejoras notables, como soporte para resolución 4K, una relación de aspecto 16:9 y una taza de refresco de hasta 120Hz, ofreciendo una experiencia visual mejorada en comparación con la original. Se añadirán, también nuevos logros que enriquecerán aún más la rejugabilidad del título.

To the Moon continúa siendo una recomendación imprescindible para aquellos que buscan una experiencia narrativa única. Además, como extra, Freebird Games lanzó recientemente el spin-off Just A To the Moon Series Beach Episode en Steam, que explora más a fondo las relaciones entre los personajes principales.