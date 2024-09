El conjuro 4: Mia Tomlinson y Ben Hardy se suman al reparto de la esperada película de terror

La dirección de "El conjuro 4" estará a cargo de Michael Chaves. (Créditos: Warner Bros.)

El conjuro, una de las sagas de terror más lucrativas y populares de la última década, se estará despidiendo el año próximo con una última película. Conocida en su idioma original como The Conjuring: Last Rites, esta entrega cerrará el arco de Lorraine y Ed Warren, interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson respectivamente, con un último caso paranormal.

Si bien los detalles sobre el argumento de esta nueva película de la saga creada por James Wan son escasos, en julio pasado se supo que su producción estaba próxima a iniciarse con sede en Atlanta y en Londres. Ahora un nuevo informe adelanta la incorporación de dos nuevos talentos al reparto: Mia Tomlinson y Ben Hardy.

Tomlinson hizo su debut en televisión en 2021, con la docuserie El reino perdido de los piratas. Poco después, la intérprete británica formó parte de The Beast Must Die y participó el podcast Doctor Who: The Eleventh Doctor Chronicles. Hardy, por su parte, interpretó a Angel en X-Men: Apocalipsis (2016) y también dio vida a Roger Taylor en la biopic de Queen, Bohemian Rhapsody (2018). Por el momento, no se sabe con certeza qué papeles interpretarán. Sin embargo, siguiendo las pistas de una llamada de casting previa, puede que Tomlinson y Hardy sean los elegidos para interpretar a Jason y Hilary, una pareja joven que está atravesando el nacimiento de su primer hijo.

El conjuro 4 contará con la dirección de Michael Chaves que, además de estar al frente de la tercera película de la saga, también dirigió la secuela de La monja (2023) y La maldición de La Llorona (2019). David Leslie Johnson-McGoldrick, guionista de la penúltima entrega, también volverá para escribir esta secuela final.

El universo de El conjuro no solo ha dado a lugar a tres películas, sino también a múltiples producciones derivadas. En su conjunto, la franquicia que hizo su debut en 2013 ya lleva estrenados nueve largometrajes y se espera que la propiedad continúe expandiéndose a partir de una futura serie de televisión. De acuerdo con lo revelado por Warner Bros., la cuarta entrega tiene previsto llegar a las salas de cine el 5 de septiembre de 2025. Mientras tanto, las diferentes películas pueden encontrarse en el catálogo de Max.