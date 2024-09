Dexter: lo que sabemos sobre la serie precuela que se estrenará por Paramount+

Dicen que se necesita un pueblo para crear un asesino. Descubre la historia nunca contada de nuestro asesino favorito desde el 13 de diciembre en Dexter: Pecado Original por Paramount

A lo largo de ocho temporadas, la serie policial Dexter se destacó de otras producciones televisivas por su innovador enfoque sobre su antihéroe. A partir de una compleja exploración de la psicología de su protagonista, un forense que lleva una doble vida como asesino en serie, la producción de Showtime no solo ganó múltiples premios, sino que también que se armó de una base de fieles seguidores incluso después de su conclusión en 2013.

Una década más tarde, y luego de un revival de una sola temporada, Paramount+ se prepara para estrenar un nuevo capítulo dentro de ese universo con Dexter: Pecado Original (Dexter: Original Sin), una precuela que busca explorar con mayor profundidad el origen de este peculiar asesino serial. Reparto, argumento, fecha de estreno y más, hoy en Malditos Nerds repasamos lo que se sabe sobre esta nueva serie que aterrizará en la plataforma en diciembre.

¿Qué podemos esperar de ‘Dexter: Pecado Original’?

Dexter Pecado Original (Créditos Showtime Paramount+)

Inicialmente anunciada con el nombre Dexter: Origins, Dexter: Pecado original se ambientará unos 15 años antes que la serie principal y seguirá a Dexter Morgan en su evolución de estudiante a asesino serial. Mientras ese enfrenta a su creciente sed de sangre, este deberá aprender a canalizar sus impulsos violentos bajo la tutela de Harry Morgan, su padre adoptivo. Sin embargo, su lucha interna se agravará cuando este comienza unas prácticas forenses en el Departamento de Policía de Miami, añadiendo una nueva capa de complejidad a su doble vida.

¿Quiénes forman parte de ‘Dexter: Pecado Original’?

Dexter: Pecado Original (Créditos: Showtime / Paramount+)

En mayo de este año se anunció que la nueva serie de Paramount+ y Showtime dentro del universo de Dexter había encontrado a sus principales protagonistas en Patrick Gibson y Christian Slater. El actor de Shadow and Bone asumiría el papel de un joven Dexter Morgan, mientras que el intérprete de Mr. Robot y de True Romance, daría vida a su padre adoptivo en la ficción.

El reparto se completa con figuras como Molly Brown (Evil), en el rol de Debra Morgan, Sarah Michelle Gellar (Buffy, la cazavampiros) como la nueva jefa de Dexter y Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy), como Aaron Spencer, capitán del departamento de homicidios y amigo del padre del protagonista.

Recientemente también se confirmó que Michael C. Hall, el intérprete que dio vida a Dexter en las anteriores entregas, regresaría como narrador en la precuela.

El equipo creativo detrás de ‘Dexter: Pecado Original’

Dexter: Pecado Original (Créditos: Showtime / Paramount+)

Dexter: Pecado Original contará con el regreso de Clyde Phillips, el creativo que estuvo al frente de las cuatro primeras temporadas de Dexter y que participó en Dexter: New Blood, el revival de la serie estrenado en 2021. Entre los productores ejecutivos también figuran Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (Dexter), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) y Lilly Burns (Russian Doll).

Cabe mencionar que este no es el único proyecto del universo Dexter en camino. En julio pasado también se anunció que Showtime y Paramount+ estaban trabajando en Dexter: Resurrection, una nueva serie ambientada en la actualidad.

¿Cuándo llegará ‘Dexter: Pecado Original’ a la pantalla de Paramount+?

Dexter: Pecado Original (Créditos: Showtime / Paramount+)

Recientemente, Paramount+ reveló un segundo teaser tráiler de Dexter: Pecado Original y confirmó la fecha de su lanzamiento: el próximo 13 de diciembre. Mientras la precuela de Dexter continúa en instancias de producción en Los Ángeles, las ocho temporadas de la serie principal y su revival se encuentran disponibles en el catálogo del servicio de streaming.