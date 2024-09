Gamescom 2024 - Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind es el beat ‘em up que esperabas y no sabías

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind presenta su primer tráiler.

Un trailer puede generar muchas expectativas con tan sólo enseñarnos un puñado de buenas escenas cargadas de acción o suspenso. Sin embargo, la cosa cambia completamente cuando nos encontramos cara a cara con el juego que este tipo de avances promocionan. Ahí pueden suceder dos cosas: Nos llevamos una terrible decepción o nos enamoramos perdidamente de la propuesta. Pero en el caso de Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind es encontrarse con el videojuego que tanto estábamos esperando y no lo sabíamos. El trabajo de Digital Eclipse es una oda al beat ‘em up, pero también un maravilloso viaje al pasado para todos aquellos que cada tarde sintonizábamos Fox Kids para seguir las aventuras de ‘Los Powers’.

Durante nuestra visita a Gamescom 2024 tuvimos la oportunidad de visitar a Digital Eclipse y conversar con Chris Kohler (Director Editorial de la desarrolladora) para tener un primer contacto con Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind. Tan solo bastó tomar el control para darnos cuenta que, una vez más, el estudio deja ver el cariño que siente por lo retro, con un beat ‘em up pixelado que captura a la perfección la esencia de la serie televisiva. El juego comienza con Jason, Trini, Billy, Zach y Kimberly luchando contra una versión robótica de la malvada Rita Repulsa. Durante la contienda, ella decide retroceder el reloj hasta 1993, transportando a los Rangers a una línea temporal fuera de orden donde para sobrevivir deberán propinar palizas a todo lo que se ponga por delante.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de Digital Eclipse.

Sin ánimos de entrar en comparativas innecesarias e injustas, Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind hace por los Power Rangers lo que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge hizo por las Tortugas Ninja en 2022. Ambos juegos abordan el mismo género, estilo artístico y muestran muchísimo afecto por la franquicia en las que se basan. Lo más importante, es que no hace falta ser un experto en la materia para poder disfrutar de la propuesta. Tan sólo basta con tomar el control, llamar a un amigo, y en menos de un minuto estaremos repartiendo puñetazos y patadas, señalando a la pantalla mientras identificamos las referencias.

La demostración que pudimos probar, si bien breve, nos ofreció un vistazo a parte de lo que el juego tiene para ofrecer. Está claro que Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind es un beat ‘em up de estilo arcade que no se diferencia mucho de otras propuestas similares en términos mecánicos. Aún así, el combate y el movimiento se sienten responsivos y muy satisfactorio. Los niveles consisten en avanzar de izquierda a derecha luchando contra oleadas de criaturas, mientras recogemos comida para recuperar salud o power-ups para volvernos temporalmente más poderosos. También es posible hacer uso de un ataque especial (que varía dependiendo del Ranger que controlemos) con el cual es posible deshacerse de todos los enemigos en pantalla.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de Digital Eclipse.

Como era de esperar, al final del nivel tuvimos que medir fuerzas contra un jefe. En este caso, nos tocó enfrentar a Goldar, uno de los esbirros más leales de Rita. La batalla estuvo bastante divertida y justo cuando estábamos por derrotarlo, llegó lo que tanto esperábamos: Goldar se hizo gigante, y los Power Rangers invocaron al Megazord. Lamentablemente, en ese mismo instante concluyó la demostración. De más está decir que lo que no pudimos probar, fue lo que más nos entusiasmó. Y mucho más cuando Kohler nos anticipó algunos detalles, como por ejemplo que Tommy Oliver (el Ranger Verde) hará acto de presencia en el juego y que los niveles contarán con segmentos donde, además del emblemático Mecha, podremos pilotar otros vehículos.

Dado que todavía teníamos algo de tiempo por delante, aprovechamos la ocasión para hacerle algunas preguntas a Chris Kohler. Después de un primer contacto tan satisfactorio, quisimos conocer un poco más acerca de Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de lo que depara el futuro para Digital Eclipse y también ahondar un poco más acerca de la postura del estudio al respecto del preservacionismo de los videojuegos.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de Digital Eclipse.

—Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind se ve realmente genial, tuvimos la oportunidad de jugarlo, y creo que es extremadamente divertido. Me gustaría que le cuentes a los jugadores qué pueden esperar de él.

Chris Kohler: —Mighty Morphin Power Rangers Rita’s Rewind es un juego de Power Rangers completamente nuevo, con un estilo clásico, no es un juego antiguo de 16 bits. Está diseñado para parecerse a los juegos de arcade de esa época. Si has visto el tráiler, probablemente hayas notado que es como un beat ‘em up de desplazamiento lateral o un juego de lucha. Esa es una parte importante del juego, pero no es la única, porque mezcla géneros de juego. Y lo hace porque queremos seguir el arco de un episodio de Mighty Morphin Power Rangers. Comienza con los adolescentes, luego perciben el peligro, se ponen sus trajes, comienzan a luchar con movimientos de artes marciales, luego con los enemigos se hacen más grandes, tienen que meterse en sus robots y comenzar a luchar de esa manera.

Y ahí es cuando pasamos de la pelea a un pseudo-3D, corriendo hacia el horizonte, esquivando ataques masivos mientras disparas, por lo que se convierte en un juego al estilo shooter en tercera persona. Y luego, cuando el enemigo ha crecido al tamaño máximo y realmente estás listo para enfrentarte, es cuando se da el momento culminante de cada episodio de Power Rangers, forman el Megazord. Los cinco Power Rangers están dentro del casco de este Megazord, y todos tienen que cooperar y colaborar para finalmente derrotar al monstruo usando el Megazord. Eso es en primera persona, con puñetazos y peleas. También habrá modos de juego insertados de varias maneras. Así que es una carta de amor a los Power Rangers, es una carta de amor a todo tipo de juego de esa era.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de Digital Eclipse.

—Eso es genial. En los últimos años, los beat ‘em up han tenido un resurgimiento, y desde entonces muchas franquicias han empezado a apostar por ese tipo de juegos. ¿Esto tuvo algún impacto en el diseño del juego, o se decidió desde el principio que sería un beat ‘em up?

Chris Kohler: —Pues, nos asociamos con Hasbro, los dueños de la propiedad intelectual de los Power Rangers, y tienen esta serie llamada Hasbro Retro Arcade. Así que realmente comenzó con Hasbro queriendo recuperar algunas de sus franquicias y hacerlo en un estilo retro, y también en un estilo arcade. Para nosotros, no se trataba tanto de cuál sería el género, sino más bien de cuál es la franquicia con la que más nos gustaría trabajar. En el caso de Mighty Morphin Power Rangers, es una franquicia que todavía tiene fans incondicionales, la gente quería un juego. Había mucha demanda latente por un nuevo juego de Power Rangers, y nos pareció que era la opción perfecta, así que elegimos por eso.

Y, de nuevo, no se trata tanto de si lo convertimos en un beat ‘em up, sino de que tenemos que convertirlo en algo más que un beat ‘em up. Porque Power Rangers no es solo un beat ‘em up, es mucho más que eso. Así que tenemos que ir a lo grande, no podemos quedarnos con un solo género, tenemos que expandirlo. Después de mucha experimentación, llegamos a esto, a esta mezcla de géneros. Sin duda, el resurgimiento del beat ‘em up retro, que estoy totalmente de acuerdo en que está ocurriendo, es de gran ayuda para poder hacer eso, pero creo que eso se aplica en gran medida a todos los títulos que está haciendo Hasbro. Existe este resurgimiento del estilo retro, algo en lo que claramente sienten que quieren participar, y estamos muy felices de asociarnos con ellos para hacerlo.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de Digital Eclipse.

—Los Power Rangers son reconocidos a nivel mundial y desde su primera temporada cuentan con una gran base de seguidores. ¿Qué tan complicado fue obtener el permiso para trabajar con la franquicia y cómo surgió la oportunidad?

Chris Kohler: —En esencia, Hasbro quería hacer esta línea de juegos arcade retro, y se nos ocurrió. Creo que fue una conversación muy natural que surgió, y que esta sería la franquicia en la que más nos gustaría trabajar con ellos. Creo que pudimos presentar algo que fuera más allá de una idea simple, como un simple beat ‘em up. Creo que probablemente lo que los atrajo a que hiciéramos esto fue el hecho de que pudimos presentar un concepto más complejo y más grande que, nuevamente, se mantuvo fiel a lo que eran Mighty Morphin Power Rangers.

—Excelente. Cambiando un poco de tema, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection fue un gran ejemplo de cómo hacer una excelente recopilación. ¿Consideran que en los beat ‘em up hay franquicias olvidadas que les encantaría recuperar? Y en relación a eso, ¿qué posibilidades tienen de volver a trabajar, por ejemplo, con Capcom, ya que tienen muchas IP legendarias?

Chris Kohler: —Hemos trabajado con Capcom, y hemos creado uno de los juegos de Capcom más exitosos de todos los tiempos. Uno de los juegos más vendidos de Capcom es Street Fighter 30th Anniversary Collection que hicimos en Digital Eclipse, y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Por supuesto, nos encantaría tener la oportunidad de trabajar con Capcom nuevamente. Sí, creo que podemos hacer algo realmente hermoso juntos.

Personalmente, me encanta Final Fight. Cuando me compré una SNES, el primer juego que tuve era Final Fight y lo jugué muchísimo. Por supuesto, hay más juegos maravillosos. Esto es solo lo que yo personalmente digo, pero me encantan esos juegos. Sería maravilloso trabajar en eso. Ahora, por supuesto, Capcom tiene su Capcom Beat ‘Em Up Bundle. Es como si la puerta estuviera totalmente abierta y, en última instancia, la pelota está en su cancha para decidir si quieren volver a trabajar con nosotros. Pero creo que hemos demostrado que cuando trabajamos juntos, hacemos un gran trabajo.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de Digital Eclipse.

—Sí, es totalmente cierto. Por último, Digital Eclipse es hoy en día uno de los referentes en cuanto a preservación de videojuegos. ¿Cuál es la postura del estudio respecto a esta cuestión? ¿Y qué contenidos les gustaría traer en un futuro próximo?

Chris Kohler: —Bueno, por supuesto, ya sabes, llevo puesta mi camiseta de Karateka. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos para crear Karateka. También puedo asegurarles que para Atari 50, la celebración del aniversario, ese fue nuestro primer lanzamiento de un documental interactivo. Tenemos DLC para eso. Ese juego tenía cinco líneas temporales. Vamos a agregar dos líneas temporales más como DLC y son tan robustas como las que había en el juego. Así que tendrás más entrevistas con más leyendas de Atari, y algunas cosas realmente interesantes que todavía no hemos revelado en cuanto a qué juegos se incluirán.

Y como, por supuesto, Atari, nuestra empresa matriz, ha comprado todos los derechos de Intellivision, podemos hablar sobre el mundo de las consolas Atari Intellivision, aunque no habrá juegos jugables de Intellivision. Y sí, estamos muy orgullosos de ello. No es algo de lo que hayamos hablado mucho, pero llegará muy pronto. Y hay algunos vídeos realmente buenos, si te gustan los vídeos de Atari 50, hay algunos que están por llegar que creo que son realmente fascinantes.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, de Digital Eclipse.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind no es el videojuego que revolucionará el género del beat ‘em up, pero sin lugar a dudas ofrecerá una experiencia que no dejará indiferente a nadie. El título luce sumamente prometedor y con Digital Eclipse a cargo, sólo podemos augurar un sentido homenaje a una serie televisiva que marcó una época.