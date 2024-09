La franquicia: lo que sabemos sobre la nueva comedia de Max que parodia el cine de superhéroes

Bienvenidos a una serie llena de contratiempos. La serie original de HBO La Franquicia se estrena el 6 de octubre en Max.

No es ninguna novedad que en los últimos años los superhéroes han copado las pantallas y se han expandido, con mayor o menor éxito, en distintas direcciones. Aunque no nos han faltado tampoco producciones que se permitieron reírse de los errores y lugares comunes del género, ahora HBO y Max, adoptarán un enfoque mucho más meta sobre este universo y su quehacer con La franquicia (The Franchise).

Esta nueva comedia de media hora pretende abordar el proceso de producción de un tanque cinematográfico, centrándose específicamente en el equipo que hace posible la magia. Reparto, argumento, tráiler y fecha de estreno, hoy en Malditos Nerds repasamos lo que sabemos sobre esta llamativa producción.

¿Qué podemos esperar de La franquicia, la nueva serie de HBO y Max?

La franquicia - The Franchise (Créditos: HBO - Max)

De acuerdo con la sinopsis revelada por las compañías, un equipo involucrado en una película de una franquicia no tan querida lucha por ganarse su lugar en un universo cinematográfico salvaje y rebelde. El eslogan también expresa que la serie “arroja luz sobre el caos secreto dentro del mundo de la producción de películas de superhéroes, para plantear la pregunta: ¿cómo se cocina el cine de masas? Porque toda metedura de pata también tiene una historia de origen”.

El primer tráiler de La franquicia revelado recientemente por Max pone de relieve lo absurdo de la producción de películas de superhéroes, con egos y tensiones, mientras el equipo lucha por mantener a flote un largometraje hecho sin amor. Repleta de bromas internas sobre la industria del cine, La franquicia se presenta como una sátira dispuesta a ofrecer un viaje salvaje a través del género que por un tiempo fue el más importante de Hollywood.

¿Quiénes están detrás de La franquicia?

La franquicia - The Franchise (Créditos: HBO - Max)

Las primeras imágenes de La franquicia dejan ver varios rostros conocidos dentro del propio género como es el caso de la actriz Aya Cash (Stormfront en The Boys) y Daniel Brühl (Barón Zemo en Capitán América). La comedia también cuenta con Himesh Patel (Yesterday), Billy Magnussen (Sin tiempo para morir) y Richard E. Grant (Loki).

El equipo creativo está liderado por Jon Brown, guionista ganador de tres Emmy por su trabajo en Succession, quien ejerce de showrunner y escribió varios de los episodios. El cineasta ganador del Oscar, Sam Mendes (1917), fue el encargado de dirigir el piloto y tiene créditos como productor ejecutivo junto a Armando Iannucci de Veep.

¿Qué dijo Daniel Brühl sobre su personaje en La franquicia?

La franquicia - The Franchise (Créditos: HBO - Max)

El actor que interpretó al Barón Zemo en el universo de Marvel Studios habló sobre su papel en La franquicia durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Karlovy. Allí reconoció que la comedia tendrá un tono abiertamente burlón, pero que no cree que sea mal recibida por sus excompañeros. “De todas las sátiras y comedias de Hollywood sobre este universo, pocas han sido tan específicas como ésta. Pero incluso mis amigos del UCM se lo tomarán con mucho humor, porque tienen sentido del humor”, reconoció.

“Estoy interpretando a un cineasta europeo que quiere hacer algo decente, que quiere hacer algo de arte, pero luego es tragado por esta máquina de franquicias. Hay tanta verdad en ella, tanta comedia maravillosa y desgarradora, porque trata de un equipo que sólo quiere sobrevivir y hacer algo decente. Creo que es muy oportuna”, completó sobre la nueva serie de Max.

¿Cuándo llegará La franquicia a la pantalla de HBO y Max?

La franquicia - The Franchise (Créditos: HBO - Max)

La franquicia contará con una primera temporada compuesta de ocho episodios y se estrenará en HBO el 6 de octubre. La serie también podrá verse en streaming a través de Max.