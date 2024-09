REVIEW | MultiVersus Temporada 2 - Back in Time: Divertido y llamativo como siempre

Multiversus Temporada 2, de Player First Games.

Hace unos días que Beetlejuice se sumó al elenco de personajes disponibles en MultiVersus, el juego de pelea que reúne a personajes de distintas franquicias de Warner Bros. Con esta incorporación, se completan las mayores novedades que recibió el título free-to-play en su Temporada 2.

Entre lo más destacado de esta gran actualización del juego se encuentra el lanzamiento del icónico personaje Samurai Jack, el modo clasificatorias y el reciente ingreso de Beetlejuice a la par del estreno de su película Beetlejuice Beetlejuice que significó el regreso de la franquicia luego de treinta seis años.

Multiversus Temporada 2, de Player First Games.

Para quienes no lo recuerden, MultiVersus tuvo su lanzamiento en beta abierta a mediados de 2022 y, luego de perder a la mayoría de sus jugadores, el título fue retirado del mercado un año después con la promesa de volver más fuerte que nunca. En mayo de este año, el juego tuvo su lanzamiento oficial con un lavado de cara, nuevos personajes y un nuevo modo de juego llamado Las Fisuras.

En mi caso, jugué muchas horas en lo que fue su beta abierta y recién volví a ingresar al título para jugar los nuevos contenidos de la Temporada 2. Lo primero que quiero decir es que MultiVersus es tan colorido y divertido como el día de su lanzamiento y que los retoques que realizaron tras su retiro del mercado son positivos sobre todo en cuanto al equipamiento de los luchadores y al modo Fisuras que es una buena fuente de contenido para disfrutar en solitario.

Multiversus Temporada 2, de Player First Games.

Desde ya, Beetlejuice se lleva todas las miradas de la nueva temporada por ser la flamante incorporación y, pese a no ser un gran conocedor de su mundo, me encontré con un personaje muy divertido de usar y que destaca por la fluidez y calidad de sus animaciones. Esto no es ninguna novedad para MultiVersus ya que si algo no se le puede reprochar es la estética de cada uno de sus luchadores.

El personaje creado por Tim Burton se encuentra en el juego dentro del rol de asesino por lo que su labor es realizar una gran cantidad de daño. Como no podía ser de otra forma, las habilidades de Beetlejuice se centran en la invocación y utilización de elementos fantasmales como la posibilidad de invocar un escarabajo, una serpiente y realizar llamativos movimientos como golpear con un ataúd.

Multiversus Temporada 2, de Player First Games.

Por más de que MultiVersus ofrezca la posibilidad de disputar peleas tanto 1vs1 como 2vs2, la idea principal del juego y su punto más fuerte se siente en el combate con un compañero. Esto se debe a que la clases de los personajes varían mucho su forma de jugar y la posibilidad de tener un aliado abre las posibilidades de implementar nuevas estrategias que, a mi parecer, es lo más destacado del juego para ofrecer.

Un ejemplo de esto es la habilidad pasiva de Beetlejuice que permite teletransportarse a la ubicación de un aliado que haya golpeado tres veces seguidas a un enemigo para aparecer allí de repente y realizar su habilidad básica que consiste en dar un susto. Por más que me gustó jugar el personaje de manera individual, lo disfruté considerablemente más en combates por equipo.

Multiversus Temporada 2, de Player First Games.

Por más de que ya lleva más tiempo dentro del juego, Samurai Jack también fue uno de los puntos fuertes de la Temporada 2. En este caso sí, tengo un cariño especial por el personaje debido a que miraba sus dibujos de pequeño por lo que indudablemente, utilizarlo fue doblemente especial. Su diseño y la artística de sus animaciones también son de primer nivel y se nota mucho el cariño que impregna MultiVersus con sus personajes.

Samurai Jack se encuentra dentro de la clase matón que, utilizando términos de otros juegos, vendría a ser una especie de luchador o guerrero. Todos sus ataques están relacionados con su icónica espada y me pareció un personaje muy fuerte, divertido de usar y, quizás, un poco más sencillo que Beetlejuice.

Multiversus Temporada 2, de Player First Games.

Por fuera de los personajes, el modo clasificatoria fue otra de las grandes incorporaciones de MultiVersus ya que, más allá de que tenga la intención de ser un gran parque de diversiones de las franquicias de Warner Bros., sigue siendo un juego competitivo. Cada personaje tiene su combo, sus fortalezas y debilidades y composiciones en las que se destaca. De esta forma, no tener un modo clasificatorio formal era algo que le jugaba en contra ya que, en estos tipos de juego, la mayor fidelidad con la entrega se encuentra entre los jugadores más sumergidos en su mundo competitivo.

MultiVersus utiliza una estructura de clasificatorias muy similar a lo que ya conocemos en otras entregas. Según el desempeño de nuestras partidas, el juego nos colocará en una liga que va desde Bronce hasta Maestro y, según donde finalicemos al final de la temporada, obtendremos distintas recompensas.

Multiversus Temporada 2, de Player First Games.

Más allá de los contenidos de la Temporada 2 - Back in Time, me sigue sucediendo lo mismo con MultiVersus y es que es un título bueno, divertido y que funciona de manera correcta pero que, al mismo tiempo, genera dudas ya que tiene la dura tarea de prevalecer como juego como servicio, algo que cada vez es más difícil.

Por suerte, todas las partidas que jugué se encontraron muy rápido, lo que brinda buenas sensaciones en cuanto a la actualidad del título. Mayoritariamente jugué con y contra jugadores en consolas y, muy pocos, en PC. El fantasma de haber perdido la mayoría de sus jugadores cuando MultiVersus estaba en beta abierta debe estar presente en todos los que forman parte de su comunidad pero, por el momento, pareciera que Player First Games está sabiendo llevar sus contenidos.

7 La familia se agranda La Temporada 2 de MultiVersus no sólo trajo nuevos personajes sino también esperados, y así sigue siendo tan llamativo y divertido como el primer día. Revisado en PC Plataformas: PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series S Xbox Series X