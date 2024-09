‘No hables con extraños’, ‘Mi amigo el pingüino’ y más: lo que llega al cine en la semana del 12 de septiembre

Mi amigo el pingüino (Créditos: BF Paris)

Con el inicio de una nueva semana, los cines presentan una variedad de estrenos que prometen captar la atención de los espectadores. Esta vez, destaca la llegada de un remake estadounidense del aclamado thriller de terror Speak No Evil, que ofrece una nueva perspectiva sobre la inquietante historia original. Además, el público podrá disfrutar de un documental que explora la fascinante historia real detrás de la película Zona de interés (The Zone of Interest, 2023), dirigida por Jonathan Glazer. Completa la oferta un emotivo drama inspirado en una conmovedora amistad entre un pescador y un pingüino, que ofrece una narrativa entrañable y auténtica basada en hechos reales.

No hables con extraños

Mi amigo el pingüino

La sombra del Comandante

La estrella azul

No hables con extraños - Speak no evil (Dir. James Watkins)

James McAvoy en 'No hables con extraños' (Universal Pictures Spain)

Uno de los estrenos más esperados en el género del thriller de terror es No hables con extraños (Speak No Evil), un remake estadounidense de la exitosa película danesa dirigida por Christian Tafdrup. En esta nueva adaptación, el director James Watkins, conocido por su trabajo en La dama de negro (Woman in Black), se encarga de dar vida a una historia cargada de tensión psicológica. Con su experiencia en crear atmósferas de misterio, Watkins promete mantener al espectador al borde de su asiento desde el primer minuto.

La trama sigue a una familia que acepta la invitación de unos conocidos para pasar un fin de semana en una casa de campo aislada. Lo que inicialmente parece ser una tranquila escapada pronto se convierte en una pesadilla llena de suspenso. Mientras las situaciones comienzan a volverse cada vez más extrañas y perturbadoras, la familia se enfrenta al dilema de mantener las apariencias o escapar. A medida que las tensiones aumentan, queda claro que la cortesía podría tener un precio muy alto.

El elenco de esta producción incluye a James McAvoy (Fragmentado), Mackenzie Davis (Terminator: destino oculto), Aisling Franciosi (Stopmotion) y Scoot McNairy (Narcos: México). Con un equipo actoral de primer nivel, esta versión de Speak No Evil se perfila como una de las películas de terror más prometedoras del año.

Mi amigo el pingüino - My penguin friend (Dir. David Schurmann)

Jean Reno en 'Mi amigo el pingüino'

Bajo la dirección de David Schurmann (Pequeno Segredo, Desaparecido), llega a la gran pantalla Mi amigo el pingüino (My penguin friend), un conmovedor drama basado en una historia real. La película narra la sorprendente amistad entre un pescador brasileño y un pingüino de Magallanes que, tras ser rescatado de un derrame de petróleo, establece un vínculo inquebrantable con su salvador. Este relato nos muestra cómo un simple acto de bondad puede forjar una conexión tan profunda que ni la distancia del océano puede romperla.

El elenco de la película cuenta con la participación de destacados actores como Jean Reno (El perfecto asesino, Los ríos de color púrpura), Adriana Barraza (Babel, Blue Beetle), Nicolás Francella (Un crimen argentino, Corazón de León), Alexia Moyano (El prisionero irlandés) y Rochi Hernández (30 noches con mi ex). La historia explora temas de lealtad y amistad, ofreciendo una narrativa emocionante que promete tocar el corazón de la audiencia mientras celebra el poder de la compasión y el respeto por la vida animal.

La sombra del comandante (Dir. Daniela Völker)

La sombra del comandante

La sombra del comandante, dirigida por Daniela Völker, examina la vida de Hans Jürgen Höss, hijo de Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz. La película documenta cómo, a los 87 años, Hans Jürgen comienza a enfrentar por primera vez los hechos relacionados con el papel de su padre en el Holocausto.

Este audiovisual narra la historia que inspiró la película Zona de interés (The Zone of Interest, 2023), dirigida por Jonathan Glazer (Bajo la piel). Protagonizada por Christian Friedel (La cinta blanca), Sandra Hüller (Réquiem, Anatomía de una caída) y Ralph Herforth (Split Homicide), esta cinta ha sido reconocida en importantes premios, destacándose con el Oscar a Mejor Sonido y Mejor Película Internacional.

La estrella azul

Captura del tráiler oficial de La estrella azul

En la década de los 90, Mauricio, un influyente rockero español, se embarca en un viaje por Argentina con el propósito de reconectar con su pasión musical. En su travesía, se encuentra con Don Carlos, conocido como “el padre de la chacarera”, un veterano del folclore argentino que, a pesar de su contribución fundamental a la música nacional, enfrenta serias dificultades financieras. Don Carlos, con generosidad, acoge a Mauricio y se convierte en su mentor, enseñándole sobre la historia argentina mientras ambos forjan una profunda conexión a través de la música.