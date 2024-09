Astro Bot se convierte en el juego de 2024 mejor recibido por la crítica

Astro Bot, de Team Asobi.

Considerando que lentamente nos acercamos al final de este 2024, no es nada raro que algunas personas comiencen a ver hacia atrás para analizar qué es lo mejor que nos va a dejar el corriente año. En el mundo del gaming, una forma fácil de discernir los mejores juegos es mediante su puntaje de Metacritic, que recopila reseñas de los medios más importantes de todo el mundo, entre los que nos encontramos, para generar un puntaje promedio de cada juego. Ahora, el 2024 corona a un nuevo juego como el mejor recibido por la crítica este año: Astro Bot.

El título de Team Asobi, exclusivo de PlayStation 5, logró conseguir un puntaje en Metacritic de 94 sobre 100, basado en un promedio de más de 100 reseñas. Esto lo coloca por encima de algunos de los otros títulos más grandes del año, como Final Fantasy VII Rebirth con un puntaje de 92, y los títulos independientes Animal Well con 91 puntos, y Balatro con 90. Sin embargo, esto curiosamente no pone a Astro Bot en la cima de este 2024. Ese reconocimiento se lo lleva un DLC en particular, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, el cual porta un puntaje de 95. De todas formas, Astro Bot tiene el honor de ser el juego mejor puntuado este año.

Astro Bot, de Team Asobi.

Esto habla bien sobre el posible futuro del título. Previo a su lanzamiento se dio a conocer arte conceptual del juego que mostraba varios cameos de personajes y franquicias de Sony, como Twisted Metal y Fat Princess, que no hacen aparición en los más de 150 cameos con los que cuenta Astro Bot. Por eso, algunos consideran que estos personajes y más podrían aparecer en futuros DLC del juego. Team Asobi había declarado la semana pasada que tiene planes de añadir nuevos niveles desafiantes e incluso un modo dedicado a la práctica de speedrun, donde los usuarios intentan finalizar el título lo más rápido posible. De momento, estas adiciones aún no se encuentran anunciadas de manera oficial, por lo que tampoco tienen una fecha concreta.

Astro Bot está disponible desde hoy 6 de septiembre exclusivamente en PlayStation 5. En nuestra review dijimos: “Sin dudas, Astro Bot no es el juego que queríamos pero sí el que necesitábamos. No estamos acostumbrados a que PlayStation desarrolle este tipo de propuestas, pero cuando lo hacen con este nivel de maestría nos acordamos porque es una de las marcas top en la industria del entretenimiento”.