Sol de medianoche: Netflix avanza con la esperada serie animada del universo de Crepúsculo

Una nueva serie ambientada en el universo de Crepúsculo está siendo desarrollada por Netflix y Lionsgate Television

Luego de varios meses de trascendidos y rumores, Netflix confirmó que una nueva serie ambientada en el universo de Crepúsculo (Twilight) está en marcha. Esta nueva entrada en la famosa franquicia tendrá un formato animado, será producida por Lionsgate Television y cubrirá los acontecimientos de la novela Sol de medianoche (Midnight Sun) de Stephenie Meyer, publicada en 2020.

Si bien todavía no se revelaron detalles concretos relacionados con su trama, de acuerdo al material de origen, la historia retomará los eventos de la primera novela y su adaptación cinematográfica de 2008, pero a través del punto de vista de Edward Cullen.

Meyer, autora de la prolífica saga literaria de vampiros, participa en el proyecto como productora. Sinead Daly, conocida por su trabajo en Tell Me Lies y The Walking Dead: World Beyond, será también productora ejecutiva y guionista. Por el momento, no está claro si Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner o cualquiera de las otras estrellas de las películas de la saga Crepúsculo volverán a interpretar sus papeles en la adaptación de Sol de medianoche.

Crepúsculo es una saga compuesta de cinco películas de fantasía romántica, basada en las cuatro novelas de la autora estadounidense Stephenie Meyer

La primera vez que supimos de una posible serie de Crepúsculo fue en abril de 2023, cuando trascendió que Lionsgate estaba interesada en llevar a cabo una serie de la franquicia de fantasía adolescente. Los detalles eran pocos en ese entonces y no fue hasta marzo de este año que supimos que la serie seguía en desarrollo y que tendría un formato animado.

Dado que el proyecto todavía está en fases iniciales de producción, todavía no hay una ventana de estreno para la nueva apuesta de Netflix ambientada en el universo de Meyer. ¡Te mantendremos al tanto de las novedades!