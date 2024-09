Enotria: The Last Song retrasa indefinidamente su lanzamiento en Xbox por problemas técnicos

Enotria: The Last Song, de Jyamma Games.

El esperado soulslike Enotria: The Last Song sufre de complicaciones en su lanzamiento para Xbox Series. Jyamma Games, el estudio detrás del juego, ha anunciado que la versión para las consolas de Microsoft se retrasa indefinidamente debido a problemas técnicos y la falta de comunicación con la compañía. Mientras tanto, las versiones de PlayStation 5 y PC seguirán con su lanzamiento previsto.

En un comunicado oficial, Jyamma Games explicó que, a pesar de tener listo el port para Xbox, un error técnico les impide abrir la página del juego en la tienda digital de la consola, lo que les ha bloqueado el proceso de publicación. La falta de respuesta por parte del soporte de Microsoft durante dos meses ha obligado al estudio a retrasar el lanzamiento en esta plataforma. “Hemos gastado mucho dinero en este port y han decidido ignorarnos”, declaró Jacky Greco, CEO de Jyamma Games, en Discord.

El retraso de Enotria: The Last Song en Xbox no ha estado exento de especulaciones. Algunos usuarios han sugerido un acuerdo de exclusividad con Sony, algo que Jyamma Games ha negado rotundamente, aclarando que la decisión se debe únicamente a problemas técnicos y de comunicación con Microsoft.

Mientras los usuarios de Xbox reclaman a la compañía una solución en las redes sociales, los usuarios de PlayStation 5 y PC podrán disfrutar de este soulslike inspirado en el folclore italiano y con una ambientación mediterránea el próximo 19 de septiembre.