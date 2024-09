Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land anuncia su lanzamiento para marzo del 2025

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land presenta un nuevo tráiler

Koei Tecmo y el estudio desarrollador Gust han revelado el primer tráiler oficial de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, la nueva entrega de la icónica saga de RPG japonés que verá la luz el 21 de marzo de 2025. Por primera vez en la franquicia, el juego llegará a Xbox One y Xbox Series, además de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. El título además, incluirá textos en castellano, mientras que las voces permanecerán en japonés.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land nos sumerge en un mundo donde la alquimia ha sido prohibida y considerada peligrosa. Seguimos las aventuras de Yumia Liessfeldt, una joven alquimista que se embarca en un viaje para descubrir la verdad tras la caída del Imperio Aladissiano, que alguna vez prosperó gracias a esta misteriosa ciencia. A lo largo de su travesía, Yumia se unirá a un variado grupo de compañeros mientras exploran un continente en ruinas, enfrentándose a los secretos que llevaron a la destrucción de Aladiss.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, de Gust.

El juego combina su clásica jugabilidad de combate y exploración con nuevas mecánicas de simulación de vida. Podremos construir, decorar y personalizar nuestras bases, además de utilizar la función de “Síntesis Simple” para crear objetos con nuestra alquimia. Este sistema nos permite gestionar recursos y mejorar habilidades mientras avanzamos en la historia.

Con un apartado artístico a cargo de la talentosa y popular Benitama, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land promete una experiencia visual encantadora, caracterizada por su reconocido y único estilo que ya nos deleitó en el remake de Atelier Marie.