Agatha en todas partes: Marvel Studios presenta un nuevo adelanto de la serie protagonizada por Kathryn Hahn

Agatha All Along presenta su nuevo tráiler para Disney

WandaVision, la serie de Marvel Studios lanzada en 2021, ofreció una innovadora exploración de la vida de Wanda Maximoff en un contexto lleno de referencias a sitcoms clásicas. Ambientada después de los eventos de Endgame, la trama se adentró en una realidad alterna creada por Wanda, llena de homenajes a los shows televisivos de décadas pasadas. Aclamada tanto por la crítica como por el público, nos dejó un legado duradero con la introducción de Agatha en todas partes (Agatha All Along), una nueva serie derivada centrada en el personaje de Agatha Harkness. El reciente adelanto promete profundizar en el enigmático papel de Agatha dentro del universo Marvel, expandiendo aún más la narrativa establecida en el proyecto original.

La serie se enfocará en Agatha Harkness después de los eventos de WandaVision, mostrando a la hechicera en una situación de vulnerabilidad, debilitada y despojada de sus poderes. A medida que comienza a recuperar fragmentos de su memoria, la bruja inicia un intrincado plan para restaurar su magia perdida y buscar venganza contra aquellos que la han perjudicado. Esta nueva serie promete adentrarse en los oscuros y complejos motivos de nuestra protagonista, explorando su lucha por recuperar su antiguo poder y su determinación de ajustar cuentas.

En el reciente adelanto de un minuto, nos presentan más detalles sobre su trama. Kathryn Hahn, conocida por sus papeles en El club de las madres rebeldes (Bad Moms - 2016) y Cómo perder a un hombre en 10 días (How to Lose a Guy in 10 Days - 2003), retoma su papel como Agatha Harkness. En esta nueva vista, un misterioso adolescente libera a Agatha del encantamiento paralizante impuesto por Wanda Maximoff. Liberada, se embarca en un oscuro y místico viaje por el legendario Camino de las Brujas, un desafío mágico lleno de pruebas. Superar este sendero promete otorgar a quien lo complete el cumplimiento de sus deseos más profundos, y para Agatha, es la oportunidad de recuperar los poderes que ha perdido.

Captura del tráiler oficial de Agatha en todas partes

Jac Schaeffer, conocida por su trabajo en Black Widow y Maestras del engaño (The Hustle - 2019), lidera el proyecto como guionista y directora de esta serie, que se estrenará en Disney+ el próximo 18 de septiembre. Acompañando a Hahn, el reparto se completa con Joe Locke (Heartstopper), Emma Caulfield Ford (WandaVision) y Aubrey Plaza (Megalópolis, Parks and Recreation).