Agatha en todas partes: el elenco compara la serie con clásicos de terror como ‘El exorcista’ y ‘Poltergeist’

La serie se estrena con dos episodios el 18 de septiembre. (Crédito: Marvel Television. © 2024 MARVEL)

Para los seguidores de Marvel y las series, septiembre será un mes emocionante, ya que Disney+ estrenará el tan esperado proyecto serial Agatha en todas partes (Agatha All Along). Tras años de espera y numerosos cambios de título, la serie está lista para salir a la luz. Este proyecto, que funciona cómo spin-off de WandaVision, promete explorar el género de terror, tal como han adelantado sus protagonistas.

La trama se centrará en Agatha Harkness, el intrigante personaje interpretado por Kathryn Hahn (El club de las madres rebeldes, Cómo perder a un hombre en 10 días). Tras los eventos de WandaVision, Agatha, que desempeñó un papel clave en los sucesos posteriores a Avengers: Endgame, se encuentra debilitada y sin poderes. A medida que su memoria comienza a regresar, ella se embarca en un plan para recuperar su magia perdida y planear su venganza.

El elenco de Agatha en todas partes se completa con un grupo de actores talentosos, que incluye a Aubrey Plaza (The White Lotus, Megalópolis) en el papel de Rio Vidal, Joe Locke (Heartstopper) como Billy Maximoff, Patti LuPone (Beau tiene miedo, Company) interpretando a Lilia Calderu, y Sasheer Zamata (The Weekend, Home Economics) como Jen K.

Agatha all along

Joe Locke habló sobre las influencias del cine clásico que han sido fundamentales en esta nueva entrega de Marvel. Entre esas influencias, mencionó cómo el terror juega un papel central en el programa, lo que marca un enfoque inusual en comparación con otros proyectos del universo Marvel. Locke también comentó que la serie rinde homenaje a muchas películas icónicas, destacando El mago de Oz (The Wizard of Oz - 1939) y Los Goonies (The Goonies - 1985). Además, adelantó que “cada episodio tiene como base una película clásica de terror o suspenso diferente”.

Locke también expresó su admiración por algunas de las referencias más notables, diciendo: “Hay algunas grandes referencias a El Exorcista ahí. Rosemary’s Baby fue una de ellas. Hay tantas. También Los Goonies — esa fue la que más me impactó.”

Sasheer Zamata, otra integrante del elenco, también compartió su perspectiva sobre la serie, destacando que el público no está preparado para la intensidad del terror que encontrarán: “Creo que los fans se sorprenderán de la cantidad de terror que hay en la serie. Es realmente aterradora, dramática, violenta y todo eso. Y también divertida. Pero creo que el alcance de lo que va a hacer la serie sorprenderá a la gente”.

Será fascinante observar cómo Marvel se adentra en los clásicos del cine y explora la temática del terror en esta nuevo proyecto. Agatha en todas partes estará disponible en Disney+ a partir del 18 de septiembre.