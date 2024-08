‘Air: la historia detrás del logo’, ‘El hijo’ y más: repasamos algunas películas dramáticas en Prime Video

Beautiful Boy: siempre serás mi hijo | Director: Felix Van Groeningen

Prime Video ofrece una amplia gama de géneros para todos los gustos, desde comedias recientes como Jackpot: Lotería mortal hasta romances como La idea de ti (The Idea Of You). La plataforma también incluye emocionantes proyectos de acción, tales como Monkey Man: El despertar de la bestia y Guerra sin reglas (The Ministry of Ungentlemanly Warfare), mostrando su diversidad en contenidos.

En esta ocasión, nos adentraremos en el catálogo de Prime Video para explorar el género del drama, destacando tres largometrajes en particular. Estas películas nos sumergen en narrativas intensas y a menudo conmovedoras, profundizando en los aspectos más complejos de la experiencia humana.

Imágenes de "Air: la historia detrás del logo"

Comenzamos nuestro recorrido por el catálogo dramático de la plataforma con Air: La historia detrás del logo, una película que revela los eventos reales que llevaron al nacimiento de la icónica marca Air Jordan. El filme, dirigido por Ben Affleck, se centra en un momento crucial para Nike, cuando la compañía de calzado busca revitalizar su imagen apostando por una joven promesa del baloncesto: Michael Jordan. La trama explora cómo la visión audaz y el compromiso de la compañía transformaron un simple contrato de patrocinio en una de las asociaciones más lucrativas y emblemáticas de la historia del deporte.

Affleck, conocido por su trabajo en Argo y Vivir de noche (Live by Night), no solo dirige, sino que también actúa en el filme. Junto a él, el elenco incluye a Matt Damon (Oppenheimer, Jason Bourne), quien interpreta a Sonny Vaccaro, el ejecutivo de Nike que jugó un papel crucial en el acuerdo con Jordan. También forman parte del elenco Chris Tucker (El quinto elemento), Jason Bateman (Arrested Development, Ozark), Chris Messina (The Boogeyman), Viola Davis (Escuadrón Suicida) y Julius Tennon (La mujer rey).

La película destaca los conflictos internos de Nike mientras trata de convencer a Jordan y a su familia para que firmen con la marca, así como los momentos de tensión y celebración que acompañaron el desarrollo de una marca que cambiaría para siempre el mundo del baloncesto y la moda deportiva.

El hijo - The Son (Dir. Florian Zeller)

Captura del tráiler oficial de 'El hijo'

Continuamos con otro intenso drama, El hijo (The Son), una película de 2022 escrita y dirigida por Florian Zeller, basada en su obra teatral homónima. Zeller, quien previamente había impactado al mundo del cine con El padre (The Father) en 2020, vuelve a explorar los lazos familiares y las complejas dinámicas emocionales que surgen en ellos. En esta ocasión, la historia sigue a Peter, cuya vida aparentemente ordenada junto a su nueva pareja, Beth, y su bebé, se ve sacudida por la inesperada llegada de su ex esposa, Kate, y su problemático hijo adolescente, Nicholas. La película ahonda en los desafíos de la paternidad y la dificultad de reparar relaciones rotas, ofreciendo una narrativa conmovedora y profundamente humana.

Antes de regresar a las grandes producciones de acción con Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman (El gran showman) lidera el elenco de este desgarrador drama, brindando una interpretación cargada de emoción y autenticidad. Junto a él, actrices de la talla de Vanessa Kirby, conocida por su trabajo en The Crown, y Laura Dern, aclamada por su papel en Historia de un matrimonio (Marriage Story - 2019), completan un reparto estelar. Zen McGrath (No llores, vuela) interpreta a Nicholas, el hijo en el centro del conflicto, mientras que Shin-Fei Chen (Jason Bourne) también se une al elenco, aportando a las dinámicas familiares y emocionales que son el corazón de la película.

Beautiful Boy: siempre serás mi hijo (Dir. Felix Van Groeningen)

Finalmente, llegamos a Beautiful Boy: siempre serás mi hijo, una conmovedora película lanzada en 2019 y dirigida por Felix Van Groeningen (Las ocho montañas). Basada en las memorias de David Sheff y su hijo Nic Sheff, la cinta adapta las experiencias reales de esta familia en su lucha contra la adicción.

La historia sigue a David mientras intenta entender y ayudar a su hijo Nic, quien está atrapado en un ciclo destructivo de abuso de drogas. La película explora con gran sensibilidad y autenticidad la angustia de un padre que ve cómo su hijo se pierde, mientras busca desesperadamente formas de traerlo de vuelta.

Al igual que en El hijo, este drama también centra su narrativa en la compleja relación entre padre e hijo, reflejando las emociones crudas y las difíciles decisiones que deben tomarse. El elenco de Beautiful Boy está compuesto por talentosos actores que aportan profundidad a la historia: Timothée Chalamet (Duna, Llámame por tu nombre) brilla en su papel de Nic, capturando la vulnerabilidad y el sufrimiento del joven, mientras que Steve Carell (The Office, Mi villano favorito) ofrece una actuación conmovedora como el padre que lucha por mantener a su familia unida. A ellos se suman Jack Dylan Grazer (It, Shazam), Maura Tierney (Tornados), Amy Ryan (Beau tiene miedo) y Kaitlyn Dever (Nadie podrá salvarte), quienes completan un reparto que refuerza el impacto emocional de esta película.