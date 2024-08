Tetris Forever traerá una recopilación definitiva con más de 15 versiones del icónico juego

Tetris Forever, de Digital Eclipse.

El estudio especializado en rescatar y preservar títulos retro, Digital Eclipse, ha anunciado el próximo juego de la Gold Master Series, llamado Tetris Forever. Esta colección, que llegará a diversas plataformas este año, reunirá más de 15 versiones del icónico juego de bloques, incluyendo algunas rarezas que nunca antes habían visto la luz fuera de Japón.

Desde la versión original de 1984, creada en el núcleo de la plena Unión Soviética, hasta títulos más recientes y experimentales, Tetris Forever ofrecerá un recorrido exhaustivo por la historia de una de las franquicias más populares de todos los tiempos. La compilación incluirá clásicos como Tetris 2 + Bombliss, Hatris y Super Tetris 3, así como un nuevo modo de juego, Tetris Time Warp, que nos permitirá saltar entre diferentes estilos y épocas.

Digital Eclipse también ha incluido más de una hora de documentales que exploran la fascinante historia detrás de Tetris, desde sus orígenes en la era de las computadoras personales hasta su impacto cultural en todo el mundo. Podremos conocer más a fondo a las figuras clave detrás de este fenómeno global, como Alexey Pajitnov y Henk Rogers, y descubrir anécdotas y curiosidades sobre el desarrollo y la evolución del juego.

Como la próxima entrada de la Gold Master Series, Tetris Forever ofrecerá un trabajo de preservación histórica de alta calidad, similar a lo que Digital Eclipse nos ofreció con The Making of Karateka, Llamasoft: The Jeff Minter Story y Atari 50: The Anniversary Celebration. Se nos presentará una línea de tiempo interactiva con diferentes títulos jugables junto con obras de arte, material de marketing, videos y documentos de diseño.

Todavía no tenemos una fecha exacta para la llegada de Tetris Forever más allá de una ventana de lanzamiento en lo que resta del 2024, pero sabemos que lo podremos disfrutar en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam y GOG.