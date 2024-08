Gamescom 2024 - Kingdom Come: Deliverance II es una secuela muy prometedora

Kingdom Come Deliverance 2 | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

En febrero del 2018, Warhorse Studios lanzaba Kingdom Come: Deliverance, un ambicioso RPG, cuya recepción fue extremadamente positiva. El título no estaba exento de problemas, pero el estudio afincado en República Checa continuó dando constante soporte, e incluso ampliando la experiencia mediante numerosos DLC. Si bien el juego no llegaba al nivel de inmersión presente en obras como Red Dead Redemption 2, se notaba que las intenciones de sus responsables eran las de alcanzar dicho punto. Algo virtualmente imposible dado que, a diferencia de Rockstar, el juego consiguió financiarse mediante una campaña Kickstarter. Mucho tiempo pasó desde entonces y, ahora, el equipo se prepara para lanzar Kingdom Come: Deliverance 2, una continuación directa del primer juego que se siente como una evolución en todos los sentidos.

Durante nuestro paso por Gamescom 2024 pudimos tener acceso a una versión de prueba de Kingdom Come: Deliverance II, y se ve increíble. Warhorse Studios resumió el juego como “más grande y mejor”, algo que sustenta en su diseño. Cuando hacen referencia a “más grande”, se debe a que el juego contará con una historia que se desarrollará a lo largo de dos enormes mapas que cubren las regiones de Bohemian Paradise y la ciudad de Kuttenberg. En cuanto a lo de “mejor”, es fácil darse cuenta que a nivel técnico están poniendo toda la carne al asador para dar forma a un mundo históricamente preciso, que vive y respira.

Kingdom Come Deliverance 2 | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Si bien el juego es una continuación directa de la primera parte, la demo que pudimos jugar se ubica sobre la mitad de la aventura. De acuerdo a la gente de Warhorse Studios, a unas 50 horas de juego de iniciada la partida. Una vez más, nos ponemos en los zapatos de Henry -el protagonista del primer juego-, sólo que ahora mucho más maduro y decidido. Un caballero hecho y derecho que deberá desenvolverse en un medioevo sumamente politizado, donde una lengua de plata es tan peligrosa como una espada afilada.

Lo primero que llama la atención es que a nivel gráfico, Kingdom Come: Deliverance II es sublime. Los modelos de los personajes, las animaciones, las texturas, la iluminación, el cambio dinámico entre el día y la noche; todo está pensado para construir un mundo inmersivo donde podremos pasar horas deleitando la vista. En este sentido, el equipo de desarrollo llevó la secuela a un nuevo nivel, algo que parecía complicado dada la calidad de la primera parte. Se nota que, gracias al éxito cosechado con Kingdom Come: Deliverance, Warhorse cuenta con muchos más recursos y no está escatimando en emplearlos. De hecho, el booth donde se realizó la presentación emulaba una taberna medieval, un detalle fantástico.

Kingdom Come Deliverance 2 | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

En cuanto a la demostración en sí, nos invitaba a resolver un conflicto entre dos facciones. Sin entrar demasiado en detalles, la misión consistía en robar una espada ceremonial. Algo tan sencillo puede implicar decenas de diálogos, manipulación, sigilo, robo, o uso de la fuerza extrema. De más está decir que el juego nos dice qué hacer, pero cómo vamos a resolver cada dilema, depende enteramente de nosotros. Eso sí, se nos aconsejó que eligiéramos una opción de diálogo en un momento en concreto para mantener la misión en marcha, un ejemplo de cómo las decisiones pueden afectar a la narrativa.

En nuestro caso, decidimos apelar al subterfugio y movernos al cobijo de la noche, empleando ganzúas para abrir puertas y evitando ser vistos por los guardias. Claro está que las cosas pueden salirse de control, por lo que un error de cálculo puede derivar en que terminemos corriendo por la ciudad con una decena de soldados pisándonos los talones. Luego de varios intentos, finalmente pudimos lograr nuestro cometido, pero aún así, dado que uno de los sirvientes nos había visto en la escena del delito, la misión se resolvió pero con una consecuencia. No diré qué, para evitar spoilers. Lo importante es que todo esto evidencia que esos pequeños detalles que a priori se antojan insignificantes, pueden pesar como no nos imaginamos.

Kingdom Come Deliverance 2 | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Finalmente, también pudimos probar el combate, una parte importante del primer juego. La gran diferencia es que ahora se siente mucho más accesible y preciso. El sistema es prácticamente idéntico, donde podemos elegir el ángulo de los golpes, sólo que ahora los movimientos son más fluidos. Es muy importante señalar que de todos modos tenemos que estudiar a los rivales, observar y actuar en consecuencia, golpeando o desviando ataques. Los sonidos del choque de espada también se sienten más satisfactorios y los impactos notoriamente contundentes.

Kingdom Come: Deliverance II se muestra mucho más inmersivo y profundo. La precisión histórica de su mundo raya lo absurdo, al punto de ofrecer un vistazo bastante creíble de cómo podría haber sido la vida en el medioevo. Si bien muchos aspectos del juego no pudieron apreciarse en la demostración y al sigilo le falta un pequeño golpe de horno, lo presentado por Warhorse Studios no es más que un adelanto sumamente prometedor de una secuela que podría convertirse en uno de los mejores títulos de 2025. Un título por el cual el estudio checo debería sentirse más que orgulloso. De más está decir que no será para todos, pero indudablemente se convertirá en el favorito de muchos.