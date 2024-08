El cuervo: Alex Proyas, director de la película original, opinó sobre el fracaso del reboot con Bill Skarsgård

El cuervo - Bill Skarsgård (Lionsgate)

Aunque en esta época no es para nada extraño que se de luz verde a remakes, reboots y secuelas, poner en marcha una nueva versión El cuervo (The Crow) era un plan arriesgado y controvertido desde un primer momento. La cinta de 1994 no solo se trató del último trabajo en el cine de Brandon Lee, su protagonista, sino que este falleció durante su rodaje en un trágico accidente en el set. Por tal razón, además de tratarse de una pieza que con los años ganó el status de culto, el director de la cinta original, Alex Proyas, siempre se mostró reacio ante esta decisión. A pesar de ello, la producción siguió adelante y llegó a las salas de cine hace algunos días, pero no con la recepción esperada.

La película dirigida por Rupert Sanders (Blancanieves y el cazador, 2012) no solo se enfrentó a reacciones devastadoras por parte de la crítica, sino que apenas logró superar una recaudación de 5 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Este comienzo en taquilla es un tanto preocupante para el estudio ya que El cuervo tuvo un costo de producción de 50 millones de dólares.

Proyas, que nunca se guardó sus opiniones sobre el reboot, está aprovechando este momento para de divertirse a costa de la película en las redes sociales. En vísperas de su estreno, el director de la primera película de El cuervo compartió una captura de la crítica de The Guardian, que calificaba la película de “insondablemente horrible”. Más tarde, comentó: “Vaya, las críticas son brutales”. Pero su descargo no se quedó ahí ya que, cuando llegaron las cifras de taquilla, Proyas volvió a hacerse presente en línea: “La taquilla es un baño de sangre. Pensaba que el remake era un cínico intento de sacar dinero. Parece que no hay mucho dinero que sacar”.

El cuervo - Bill Skarsgård (Lionsgate)

La nueva entrega de El cuervo se describe como una reimaginación de la serie de cómics creada por James O’Barr. Sanders estuvo al frente de la dirección a partir de un guion del nominado al Oscar, Zach Baylin (Creed III). Delante de cámaras, la película contó con los protagónicos de Bill Skarsgard y FKA Twigs.

El cuervo continúa proyectándose en salas de cine.