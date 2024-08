Megalópolis: retiran el tráiler del proyecto de Francis Ford Coppola tras descubrir críticas falsas

Elenco de Megalopolis

Francis Ford Coppola, una figura legendaria en la industria del cine conocida por clásicos como El Padrino y Golpe al corazón (One from the Heart - 1981), está enfrentando problemas con su última obra, Megalópolis. A pesar de su estatus en el cine, el director se ha visto obligado a retirar el tráiler de su nueva película de internet debido a controversias y problemas asociados con falsas críticas.

Megalópolis se enfrentó a una serie de desafíos desde sus inicios, incluyendo la falta de financiamiento por parte de grandes productoras, lo que llevó al director a autofinanciar el proyecto con la fortuna obtenida de su viñedo. Además, tuvo que recorrer un arduo camino para encontrar distribución en Estados Unidos y recibió críticas negativas de los primeros espectadores que vieron la película. En respuesta, lanzaron una polémica campaña de marketing que comenzó con un tráiler narrado por una voz en off que decía: “Siempre hay un cineasta que se ha adelantado a su tiempo”. Este nuevo avance estaba acompañado de placas que mostraban las malas reseñas que en su momento recibieron títulos que hoy son considerados clásicos, como Apocalypse Now (1979), Drácula de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula, 1992) y El Padrino (The Godfather, 1972).

Sin embargo, lo que parecía ser una campaña audaz resultó ser un fiasco cuando, a las pocas horas, se confirmó que las malas opiniones, atribuidas a críticos conocidos dentro de la industria, eran falsas. En consecuencia, la distribuidora Lionsgate tuvo que eliminar el video de internet y emitir una disculpa a través de un comunicado. En sus palabras: “Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos involucrados, a Francis Ford Coppola y American Zoetrope [la productora] por este error imperdonable en nuestro proceso de investigación. Nos equivocamos. Lo sentimos”.

(American Zoetrope)

Owen Gleiberman, uno de los pocos críticos mencionados que sigue con vida, habló al respecto y expresó lo siguiente: “Aunque seas una de esas personas a las que no les gustan los críticos, no merecemos que nos pongan palabras en la boca. Por otra parte, el verdadero escándalo de todo esto es que el tráiler de Megalópolis está construido sobre una narrativa falsa. A los críticos les encantó El Padrino. Y aunque Apocalypse Now fue divisiva, recibió un apoyo crítico significativo”.

La película, que contará la historia de un arquitecto en su intento por reconstruir Nueva York tras una gran catástrofe, cuenta con las actuaciones de Adam Driver (Star Wars: el despertar de la fuerza), Aubrey Plaza (Parks and Recreation, The White Lotus), Nathalie Emmanuel (Juego de tronos), Forest Whitaker (La habitación del pánico), Laurence Fishburne (Matrix), Jon Voight (Vaquero de medianoche), Talia Shire (Rocky) y Shia LaBeouf (Transformers).

Megalópolis llegará a los cines de Estados Unidos el 27 de septiembre.