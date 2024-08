Life is Strange: Double Exposure detalla las habilidades de Max en un nuevo tráiler

En este nuevo vídeo conoceremos más detalles sobre los poderes de atisbar y cruzar líneas temporales que utiliza Max para su investigación. Con ellos, podrá moverse entre la línea en la que han asesinado a su amiga Safi y la línea en la que sigue viva. La persona responsable del asesinato aún está en libertad y quienes se encuentran en la Universidad de Caledon, incluida Max, corren peligro. Todo el mundo oculta algo y Max tiene el poder ideal para resolver el misterio. Las líneas temporales de Life is Strange: Double Exposure In son cada vez más distintas, pero ¡ella está dispuesta a descubrir la verdad cueste lo que cueste! El destino de sus amigos y de ambas líneas temporales están en tus manos.

A medida que transcurren los días, la Gamescom 2024 continúa brindando novedades sobre algunos de los juegos más esperados. Uno de ellos es, sin dudas, Life is Strange: Double Exposure, la secuela de la popular franquicia de Square Enix que volverá a poner a la carismática Max Caulfield en el rol de protagonista. Sin embargo, Max cambió mucho desde su primera aventura en el Life is Strange original del 2015, a tal punto que sus poderes de manipulación temporal son diferentes. Para aclimatarnos a estos cambios, el estudio Deck Nine presentó un nuevo tráiler detallando las habilidades de Max.

Aquellos que hayan jugado la primera entrega de la serie recordarán que Max Caulfield podía rebobinar el tiempo en cualquier momento de la aventura, permitiéndonos elegir diferentes opciones de diálogo o resolver ciertos puzzles utilizando información clave antes de que sucedan determinados eventos. En Life is Strange: Double Exposure Max cambia esta habilidad por el poder de navegar dos líneas temporales diferentes. Con su poder “Pulse”, Max puede ver objetos, personas y hasta escuchar conversaciones de la segunda línea temporal sin abandonar la actual, algo que será clave para, por ejemplo, segmentos en los que tenemos que evitar ser descubiertos por algunos personajes. Con el uso de “Shift”, Max podrá cambiar la línea temporal, incluso pudiendo traer objetos de líneas diferentes.

Estos nuevos poderes serán clave en la nueva narrativa que presenta el juego. El desencadenante de estos nuevos poderes es el misterioso asesinato de Safi, una de las nuevas amigas de Max, y en su intento por descubrir la verdad detrás de este hecho Max deberá navegar una línea temporal en la que Safi sigue viva pero en peligro, y otra en la que el crimen fue concretado. Si bien los personajes que Max encuentre en su aventura podrán ser los mismos en ambas líneas temporales, este hecho tan importante afectará por completo sus personalidades, a tal punto que podrán reaccionar de diferentes maneras ante las mismas preguntas de Max según la línea temporal en la que se encuentren.

Life is Strange: Double Exposure, de Deck Nine.

Para evitar la confusión de los jugadores, el juego ofrece un indicador en la interfaz que informa si la línea temporal actual es aquella en la que Safi sigue con vida o no. De todas formas, y según Deck Nine, la confusión temporal es algo que está pensado como parte natural del juego, puesto que la misma Max a veces tendrá dificultad para discernir en qué línea temporal se encuentra.

Life is Strange: Double Exposure estará disponible el 29 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. El juego también tendrá una versión de Nintendo Switch, aunque esta llegará más adelante y todavía no tiene una fecha de lanzamiento concreta.

