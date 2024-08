Happy Gilmore: Adam Sandler confirma que el rodaje de la esperada secuela comenzará pronto

Christopher McDonald, el inolvidable Shooter McGavin, reveló haber leído el primer borrador de la secuela durante una reciente entrevista. (Créditos: Universal Pictures)

En los últimos años, hemos visto cómo la industria del entretenimiento ha capitalizado la nostalgia al revivir franquicias clásicas con remakes y secuelas. Títulos como Blade Runner 2049, La primera profecía (The First Omen - 2024), Beetlejuice, El planeta de los simios: Nuevo reino (Kingdom of the Planet of the Apes - 2024), Furiosa: de la saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga) y Gladiador 2 son algunos ejemplos. Ahora, se suma otro título a esta lista: la comedia Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler. Recientemente, hemos recibido una nueva actualización sobre la segunda parte de la película.

Meses atrás, Netflix dio luz verde oficial para la secuela de Happy Gilmore, emocionando a los fanáticos de la comedia clásica. La cinta original, lanzada en 1996, narra la historia de un jugador de hockey con un carácter explosivo que, tras descubrir un talento inesperado para el golf, decide irrumpir en este deporte de manera poco ortodoxa, creando situaciones tan hilarantes como memorables. Este proyecto no solo consolidó la carrera de Sandler, sino que también se convirtió en un clásico de culto para los fanáticos del cine de comedia.

Recientemente, en una entrevista, Sandler reveló nuevos detalles sobre la secuela. Confirmó que están avanzando con el proyecto y que en las próximas semanas comenzará la producción: “Vamos a hacer Happy Gilmore. Esto está sucediendo. Nos estamos preparando para filmar en Nueva Jersey. Comenzamos en un par de semanas. Hemos trabajado mucho en el guión. No queríamos decepcionar a nadie porque la gente me lo ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Estamos muy emocionados por ello. Hemos escrito todo lo que hemos podido”.

Aunque aún no se ha revelado información sobre la trama, se han confirmado algunos cameos y actores que se sumarán al elenco. Entre ellos, destaca el nombre de Travis Kelce, la estrella del deporte que está incursionando en la actuación con un próximo papel en la serie Grotesquerie de FX, creada por Ryan Murphy (American Horror Story). Otro nombre mencionado es el de Benny Safdie, quien, además de su trabajo como actor en Licorice Pizza y Oppenheimer, es también un aclamado director. Safdie ya ha trabajado con Sandler en Diamantes en bruto (Uncut Gems - 2019), la película que nos sumerge en el oscuro mundo de las apuestas y la joyería en Nueva York.

Si bien esto es muy reciente, estaremos atentos a futuros anuncios sobre Happy Gilmore 2.