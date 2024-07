The Walking Dead, Scream Queens y más: series con zombies, asesinos seriales y vampiros para ver en Disney+

Norman Reedus en The Walking Dead

El catálogo de Disney+ se ha ampliado con una variedad de contenido para todos los gustos que incluyen series que resultan perfectas tanto para los aficionados al terror como a la comedia oscura. Ya sea que prefieras el apocalipsis zombie, sitcoms con guiños al género o dramas sobrenaturales, hay varios títulos destacados dignos de una maratón

Desde los caminantes de The Walking Dead y la colorida Scream Queens de Ryan Murphy, hasta los peculiares vampiros de What We Do in the Shadows, acompañanos a explorar series con monstruos variados disponibles en la plataforma de streaming.

The Walking Dead (11 temporadas disponibles en Disney+)

El episodio piloto de "The Walking Dead" rompió récords de audiencia, convirtiéndose en el piloto más visto en la historia de AMC. (Créditos: Star+)

Desde su estreno en 2010, The Walking Dead ha recibido elogios tanto de la crítica como del público, convirtiéndose en todo un fenómeno cultural. Esta serie sigue a un grupo de supervivientes en un mundo postapocalíptico infestado de “caminantes”, que no son otra cosa que muertos vivientes. Liderados por Rick Grimes (Andrew Lincoln), los personajes se enfrentan tanto a estos seres hambrientos por carne humana como a pares, mientras buscan seguridad y estabilidad en un mundo caótico.

A lo largo de 11 temporadas y unos 117 capítulos, The Walking Dead fue aplaudida por su capacidad para equilibrar el horror visceral con la exploración profunda de las relaciones humanas y la moralidad en tiempos de crisis. Inspirada en las novelas gráficas homónimas de Robert Kirkman, el drama de supervivencia también fue pionero en llevar el gore a los hogares, consolidando al zombie como un monstruo mainstream a la vez que expandió su universo a través de diferentes formatos y spin-offs.

The Strain (4 temporadas en Disney+)

Creada por Guillermo del Toro y Chuck Hogan, The Strain es una serie de terror inspirada en las novelas de la Trilogía de la Oscuridad que mezcla una trama de epidemia global con vampiros y ciencia ficción. Su historia comienza con el hallazgo de un avión Boeing 767 con 210 presuntos cadáveres y un extraño cargamento. Tras descartar que se trata de un atentado terrorista, se decide contactar con las distintas divisiones gubernamentales para inspeccionar el extraño fenómeno.

Allí entra en juego el epidemiólogo Ephraim Goodweather y su equipo que intenta determinar las causas de un posible contagio viral, causante de una muerte colectiva. Pero, para su sorpresa, después de unos minutos, cuatro de los ya catalogados muertos logran recuperar sus funciones vitales, sobreviviendo a tan curioso fenómeno. No obstante, la presunta infección ya está haciendo de las suyas y rápidamente comienza a extenderse, haciendo que las personas comiencen a convertirse en criaturas parecidas a vampiros.

A lo largo de cuatro temporadas, The Strain presentó una propuesta fresca dentro del subgénero que logró destacarse por su atmósfera oscura y opresiva, así como por su enfoque innovador del mito del vampiro, combinando elementos de terror, acción y drama.

Scream Queens (2 temporadas en Disney+)

Con un tono y una temática muy diferente, Scream Queens se presenta como otra de las opciones para los aficionados al terror actualmente disponible en Disney+. Esta serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, funciona como una comedia de terror que combina el humor negro y elementos del subgénero slasher. Su historia se ambienta en una universidad, cuyos estudiantes comienzan a ser acosados por un asesino en serie disfrazado de diablo rojo. Poco a poco, las pistas comienzan a dar cuenta de que las múltiples muertes están relacionadas con un crimen perpetrado veinte años atrás dentro de la fraternidad.

Scream Queens, al igual que muchas de las producciones de Murphy, se destaca principalmente por su estilo visual único y un tono irreverente que roza lo absurdo, con actuaciones intencionalmente exageradas. A su vez, esta se apoya en un elenco estelar que incluye a Jamie Lee Curtis de Halloween (la reina del grito por excelencia), Lea Michele, Billie Lourd, Emma Roberts, Abigail Breslin e incluso, a un joven Glen Powell.

What We Do in the Shadows (5 temporadas en Disney+)

Basada en la película homónima de Taika Waititi y Jemaine Clement, What We Do in the Shadows es una serie que adopta el estilo de falso documental para mostrar la vida cotidiana de un grupo de vampiros medievales asentados en la Staten Island actual.

Esta comedia que no busca ser tomada en serio y cuyas cinco temporadas se encuentran disponibles en Disney+, ofrece una mirada divertida y única a la vida de estos seres de la oscuridad, explorando sus desafíos cotidianos e interacciones con el mundo moderno. Con un humor absurdo, What We Do in the Shadows respeta la mitología clásica de los chupasangres y abunda en guiños al subgénero con invitados especiales que van desde Wesley Snipes (Blade), Evan Rachel Wood (True Blood) y Tilda Swinton (Only Lovers Left Alive), hasta Mark Hamill (Star Wars).

American Horror Stories (3 temporadas en Disney+)

Poster de la tercera temporada de "American Horror Stories". (Créditos: Hulu)

Con un popurrí de tópicos que se ajustan a este listado, American Horror Stories cierra la lista de series para aficionados al género disponibles en Disney+. Creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, esta antología funciona como un spin-off de American Horror Story con el diferencial de presentar episodios independientes e historias auto concluyentes que exploran diferentes ideas y mitos.

Con entregas más acertadas que otras, las propuestas de sus historias van desde un autocine maldito hasta un Santa Claus asesino y vengativo interpretado por Danny Trejo. Además de ser una opción entretenida para los amantes del terror, American Horror Stories es una gran alternativa perfecta para los que desean introducirse en el mundo creado por Murphy y Falchuk, pero que no saben por donde comenzar.