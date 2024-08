Gamescom 2024 - The First Berserker: Khazan anuncia fecha para una beta cerrada

The First Berserker: Khazan presenta un nuevo tráiler durante la Gamescom 2024.

Durante la ceremonia de apertura de Gamescom 2024 pudimos disfrutar de un tráiler del nuevo RPG de acción The First Berserker: Khazan. Este título desarrollado por Neople, nos sumerge en un mundo de fantasía oscura y gráficos cel-shading estilo anime. Sus desarrolladores anunciaron una beta cerrada que se realizará próximamente en octubre.

Ambientado en el universo de Dungeon Fighter Online, un popular título multijugador de Nexon, The First Berserker: Khazan nos pone en la piel de Khazan, un poderoso general que busca venganza tras una traición. Tendremos que dominar una variedad de habilidades y armas para enfrentar a enemigos implacables y jefes épicos. A pesar de que a primera vista su sistema de combate combina muchas mecánicas, sus desarrolladores insisten en que el juego pertenece al género más puro de los hack & slash, conocido por grandes títulos como los primeros God of War o Dante’s Inferno.

The First Berserker: Khazan, de Neople.

El estudio llevará a cabo una beta cerrada que tendrá lugar del 11 al 20 de octubre, y solo se podrá acceder a ella en PlayStation 5 y Xbox Series. Los desarrolladores buscan recolectar comentarios del título, permitiendo a un grupo reducido de jugadores probar las primeras versiones del juego.

Aunque aún quedan algunos meses para el lanzamiento oficial, las primeras imágenes y videos del juego han generado una gran expectativa entre los amantes del género. Se espera que The First Berserker: Khazan sea lanzado a principios del 2025 en PlayStation 5, Xbox Series y PC.