‘Conjuros del más allá’, ‘Aterrados’ y más: joyas ocultas para los amantes del terror disponibles en Prime Video

En el extenso catálogo de Prime Video, los amantes del terror pueden encontrar varias joyas ocultas que esperan ser descubiertas. Para quiénes se animan a ir más allá del cine mainstream, la plataforma de streaming ofrece propuestas arriesgadas, de menor presupuesto pero con conceptos originales que suelen pasan inadvertidas entre los lanzamientos más comerciales.

Desde pequeñas historias de terror doméstico y psicológico hasta slashers con giros inesperados, hoy en Malditos Nerds repasamos algunas películas de género poco conocidas que merecen una oportunidad.

Dirigida por Jeremy Gillespie y Steven Kostanski, Conjuros del más allá (también conocida como The Void) es una película de terror independiente que rinde homenaje a los clásicos del horror cósmico. Su historia se centra en un grupo de personas que quedan atrapadas en un hospital aislado en el cual comienzan a suceder fenómenos que no se pueden explicar. Los pocos médicos y pacientes que hay durante el turno nocturno comienzan a ser rodeados por unos encapuchados, mientras que una extraña criatura que crece en el corazón del lugar.

Con un uso intensivo de efectos prácticos y un enfoque en el horror lovecraftiano, esta película canadiense se destaca por su atmósfera opresiva y sus criaturas grotescas. Conjuros del más allá fue, en parte, financiada por campañas de crowfunding y no se trató necesariamente de un éxito de taquilla. No obstante, su estilo visual y su fidelidad al terror de la década de los ochenta inspirado en películas como La cosa (1982) o El Príncipe de las Tinieblas (1987), le han brindado un estatus de culto. La película, además, se destaca por una narrativa inquietante que recuerda a los mejores momentos de John Carpenter y Clive Barker.

Guillermo del Toro se comunicó con Rugna para proponerle una nueva versión de "Aterrados". (Crédito: Prime Video)

Otra opción destacada presente en el catálogo de Prime Video es Aterrados, una película dirigida por el argentino Demián Rugna (Cuando acecha la maldad, 2023) que ha sido ampliamente elogiada en su paso por festivales de cine.

En esta historia ambientada en el conurbano bonaerense, un vecindario se vuelve epicentro de una serie de hechos paranormales que van desde ruidos extraños hasta muertes atroces, con el agregado de que los cadáveres suelen volver de la tumba. El comisario Funes y tres especialistas en fenómenos inexplicables deciden averiguar qué sucede, pero las revelaciones pondrán a prueba la resistencia de cada uno.

Aterrados es una experiencia intensa y escalofriante, plagada de momentos capaces de dejarnos sin aliento a lo largo de una hora veintisiete de duración.

La noche devoró al mundo - La nuit a dévoré le monde (2018)

En el catálogo de Prime Video también se encuentra presente La noche devoró al mundo, una película francesa, dirigida por Dominique Rocher que ofrece una mirada introspectiva y melancólica a un apocalipsis zombie. La historia se centra en Sam, un músico que se despierta en un apartamento destrozado tras una fiesta, para luego descubrir que Paris ha sido invadida por muertos vivientes.

Lo que distingue a esta película de muchas otras del subgénero que se centran en la acción es que, La noche devoró al mundo, es una película de supervivencia que explora la soledad y la desesperanza, ofreciendo un enfoque dentro del terror más psicológico y emocional, que visceral.

Sick - Peacock (2023)

COVID-19, aislamiento y puñaladas son los ingredientes de Sick, una sorpresa para los aficionados al género slasher que se estrenó a inicios del año pasado por Peacock y que recientemente llegó a Latinoamérica a través Prime Video.

Ambientada en 2020 y, con la pandemia como punto de partida, la historia sigue a dos amigas que deciden aislarse voluntariamente en una cabaña familiar. Sin embargo, una vez alejadas de todo, y aparentemente de todos, estas comienzan a ser acechadas por un misterioso enmascarado.

Sick estuvo a cargo de John Hyams, el director detrás de Alone (2020) y contó con un guion de Kevin Williamson, un veterano dentro del género, con un filmografía que incluye a las noventeras Scream (1996), Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer, 1997) y Aulas peligrosas (The Faculty, 1998).

'No tengas miedo (Cobweb)', de Samuel Bodin

Toc Toc Toc es la ópera prima de Samuel Bodin, director que anteriormente estuvo detrás de la serie de Netflix, Marianne. Se trata de una película de género producida por la dupla de Seth Rogen y Evan Goldberg (productores detrás de The Boys) que, a su vez cuenta, con los protagónicos de Antony Starr, más conocido por interpretar a Homelander en la serie de Prime Video y Lizzy Caplan de Cloverfield.

La película se inspira libremente en un cuento corto de Edgar Allan Poe y sigue la historia de un niño de ocho años que vive atormentado por culpa de unos golpes provenientes del interior de la pared de su cuarto. Aunque sus padres insisten que se trata de su inquieta imaginación, Peter comienza a sospechar que sus progenitores podrían estar escondiéndole un terrible y peligroso secreto.

A lo largo de su hora y media de duración, Toc Toc Toc logra construir una atmósfera cargada de tensión que se sostiene, en gran parte, por las grandes interpretaciones de Starr y Kaplan. La película, además, cuenta con una fotografía sublime y un clímax bastante inesperado.