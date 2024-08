‘Los tipos malos’, ‘Ferdinand’ y más: un vistazo a las películas animadas recientemente agregadas a Netflix

Los tipos malos

En el catálogo de Netflix, se pueden encontrar diversas producciones animadas destacadas. Entre las series, figuran títulos como Hilda, Big Mouth, Gatitos Explosivos y Love, Death & Robots. Además, la plataforma ofrece una variedad de largometrajes, incluyendo Monstruo del mar (The Sea Beast - 2022), El Imaginario (The Imaginary - 2023), Orión y la oscuridad (Orion and the Dark - 2024) y Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio - 2022), entre otros.

En esta ocasión, vamos a enfocarnos en tres películas animadas que se han añadido recientemente a la plataforma.

Los tipos malos- The Bad Guys (Dir. Pierre Perifel)

(from left) Mr. Wolf (Sam Rockwell), Mr. Piranha (Anthony Ramos), Mr. Snake (Marc Maron), Ms. Tarantula (Awkwafina) and Mr. Shark (Craig Robinson) in DreamWorks Animation’s The Bad Guys, directed by Pierre Perifel.

Empezamos con Los tipos malos (The Bad Guys), una película animada que, aunque se estrenó en 2022, ha llegado recientemente a Netflix. Adaptada de las novelas gráficas de Aaron Blabey, la trama sigue a un grupo de animales delincuentes: el Lobo, la Serpiente, la Tarántula, el Tiburón y la Piraña. Estos personajes disfrutan de su mala reputación y se complacen en una serie de crímenes en la ciudad, mientras lidian con sus propias debilidades y las consecuencias de sus actos.

La película fue dirigida por Pierre Perifel, conocido por su trabajo en Shrek para siempre. El guión estuvo a cargo de Etan Cohen, quien también escribió 30 días para ir a la cárcel (Get Hard - 2015). El elenco de voces incluye a Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen), Anthony Ramos (Tornados), Craig Robinson (The Office), Zazie Beetz (Deadpool 2), Marc Maron (GLOW) y Awkwafina (Locamente millonarios). La película se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de 250 millones de dólares en todo el mundo, lo que la hizo la segunda película animada más exitosa de 2022.

Además, para los fanáticos de la película, en 2023 se estrenó un especial navideño titulado The Bad Guys: A Very Bad Holiday. Este especial de 20 minutos presenta a los protagonistas en la mañana de Navidad, cuando planean un robo pero se encuentran con un giro inesperado que los obliga a experimentar el espíritu festivo de la ciudad. En lugar de continuar con sus delitos, los personajes deben enfrentarse a la tarea de ser generosos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su naturaleza.

Olé, el viaje de Ferdinand - Ferdinand (Dir. Carlos Saldanha)

Captura del tráiler oficial de Ferdinand

En segundo lugar, presentamos Olé, el viaje de Ferdinand, conocida internacionalmente como Ferdinand, una adaptación cinematográfica del clásico libro infantil The Story of Ferdinand de Munro Leaf, publicado en 1936. Estrenada en 2017, la película narra la historia de Ferdinand, un toro con una naturaleza gentil que prefiere disfrutar de la tranquilidad del campo en lugar de participar en las tradicionales corridas de toros. La trama sigue su aventura para encontrar un lugar donde pueda vivir en paz y evitar las expectativas de violencia que se le imponen.

Dirigida por Carlos Saldanha, conocido por su trabajo en las franquicias de Río y La era de hielo (Ice Age), así como en la reciente Harold y su crayón mágico (Harold and the Purple Crayon), la película cuenta con un elenco de voces estelar. John Cena (El Escuadrón Suicida, Peacemaker, Ricky Stanicky) presta su voz al personaje principal, acompañado por Kate McKinnon (Cazafantasmas), Gina Rodriguez (Jane the Virgin), Daveed Diggs (Hamilton), Gabriel Iglesias (Coco) y Miguel Ángel Silvestre (La casa de papel). Este filme ofrece una combinación de diversión y un mensaje inspirador sobre la importancia de ser fiel a uno mismo en un mundo que a menudo presiona por la conformidad.

Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas - Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie (Dir. Liza Johnson)

Captura del tráiler oficial de Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas

Desde su debut en Nickelodeon, Bob Esponja se ha establecido como uno de los referentes más icónicos de la animación infantil. La serie, que nos lleva al peculiar mundo de Fondo de Bikini, ha dado lugar a una franquicia extensa con múltiples películas y derivados. En esta ocasión, el foco se pone en un nuevo largometraje centrado en Arenita Mejillas, titulada Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas. Esta película expande el universo de la serie al darle protagonismo a la ardilla científica, famosa por su ingenio y valentía.

Dirigida por Liza Johnson, responsable del drama Hateship Loveship, la trama sigue a Arenita y a su inseparable amigo Bob Esponja mientras enfrentan una nueva aventura. Cuando la ciudad de Fondo de Bikini es arrastrada fuera del mar, la ardilla se ve obligada a viajar a Texas con el objetivo de salvar su hogar. El filme mezcla humor, acción y elementos emotivos, continuando la tradición de la serie de ofrecer entretenimiento familiar sin dejar las risas de lado.