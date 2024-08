REVIEW | Black Myth: Wukong - Una aventura a puro bastonazo

Black Myth: Wukong presenta su último tráiler antes de su lanzamiento.

En agosto de 2020, todos los amantes de los videojuegos nos sorprendimos al ver las primeras imágenes de Black Myth: Wukong, un juego desarrollado por Game Science, un estudio independiente de China, que nos mostraba un gameplay bastante extendido sobre un título basado en el personaje mitológico Wukong o Rey Mono.

El tráiler rápidamente se volvió viral debido a la potencia gráfica que manejaba y sus mecánicas de combates y jefes. Con el paso del tiempo y nueva información que fue llegando, Black Myth: Wukong se convirtió en uno de los títulos más esperados. Luego de cuatro años desde su anuncio, nos encontramos a tan solo unos días de su lanzamiento oficial y, para la alegría de todos los que lo estábamos esperando, ya puedo afirmar que tenemos entre manos a uno de los mejores exponentes del año.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

A grandes rasgos, el título brilla en su apartado gráfico y el combate resulta ser el aspecto central de la entrega. Lo primero que quiero mencionar es que no nos encontramos ante un souls, sino que más bien se trata de un juego tradicional de acción Hack and slash. Así y todo, hay algunos elementos soulslike como las hogueras, la estructura de la interfaz y los diseños de personajes, enemigos y jefes.

Cuando me adentro en este tipo de experiencias siempre valoro la identidad y lo diferencial que los desarrolladores buscan ofrecer más allá de lo ya establecido. En este caso, el combate de Black Myth: Wukong se especializa en los combos, siendo los ataques pesados la clave del éxito de su gameplay. En cuanto a lo defensivo, la esquiva es nuestra única y mejor defensa, al punto de que no disponemos de ningún tipo de bloqueo ni parry.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

Como bien dije anteriormente, el juego está basado en la historia de Sun Wukong o Rey Mono, protagonista de la novela clásica china Viaje al Oeste, por lo que la narrativa está repleta de elementos de dicha mitología, algo que sentí muy refrescante ya que, por lo menos en mi caso, no estaba muy familiarizado con propuestas de este estilo que tienen su propia impronta en el habla, en el arte de los personajes y hasta en la música que, en varias ocasiones, toma un rol protagónico.

Si sos jugador de League of Legends seguramente sentiste familiaridad con el diseño del protagonista y su forma de pelear, ya que es muy similar al personaje Wukong que es parte del MOBA de Riot Games porque, obviamente, también está basado en la misma leyenda. Esto, en mi caso, fue un plus en la experiencia ya que la esencia de las habilidades y formas de pelear se encuentran presentes en ambas entregas.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

Nuestro arma principal es un gran bastón que nos permite realizar una variada cantidad de combos. Asestar golpes nos sube el indicador de concentración que potencia nuestro próximo ataque pesado. Aquí está lo central del juego ya que este ataque potenciado y utilizado de forma correcta no sólo hace un gran impacto en cuanto al daño, sino que también desestabiliza el movimiento del enemigo. De esta forma, lo que siempre deberíamos tener como estrategia se resume a esquivar los ataques enemigos, intercalar golpes ligeros y tratar de potenciar el ataque pesado lo más rápido posible.

Esto no siempre será una tarea sencilla y, según el enemigo, tenemos que elegir entre distintas estrategias. A medida que avanzamos en el juego, descubrimos tres poses de combate que cambian nuestro ataque pesado y que podemos variar durante los mismos enfrentamientos. Descubrir cuál es la mejor pose para cada lucha es algo importante para tener en cuenta ya que están focalizadas en distintas situaciones, como puede ser un enfrentamiento que requiere que seamos más ofensivos, un golpe más defensivo pero a distancia y otro que nos permita estar preparados para el contraataque.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

La fuerza bruta de nuestro bastón no es nuestra única aliada, ya que también disponemos de varias habilidades. Nuestro protagonista cuenta con distintos poderes que utilizan maná y nos ayudan en los combates, como la posibilidad de inmovilizar al enemigo unos segundos o hasta crear e invocar señuelos en el campo de batalla, ya sea para huir y tomar una posición segura o para atacar directamente al enemigo.

Por otro lado, una mecánica que me resultó muy entretenida es la de las transformaciones. Tendremos una habilidad básica disponible y otra centrada en los enemigos que enfrentemos. Al derrotar a alguno de ellos obtenemos su alma, que nos permite invocarlo para realizar algún tipo de efecto distintivo. Hay una gran variedad para elegir, por lo que se puede personalizar bastante.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

El progreso de nuestro personaje se da a través de un extenso árbol de habilidades que no se limita a modificar únicamente estadísticas, sino que nos permite desbloquear nuevos movimientos y efectos que pueden resultar muy significativos para nuestros combos. Cada apartado que compone al combate, como las poses de los ataques pesados, las habilidades y hasta las transformaciones, tienen su propio árbol de habilidad.

Otro punto interesante a señalar es que la experiencia la obtenemos derrotando enemigos y que podemos modificar por completo el árbol de habilidades sin restricción alguna. Hubo algunos jefes que me hicieron replantear mi estrategia, obligándome a cambiar todos los puntos de habilidad para personalizar una composición distintas y así aumentar considerablemente mis posibilidades de ganar, algo que realmente sentí satisfactorio.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

En cuanto a la historia, no hay mucho que quiera comentar porque los puntos más destacados de la entrega, y que realmente me sorprendieron, no forma parte del juego en sí sino de otras cuestiones que realmente son impactantes y prefiero no comentar para que siga existiendo esa sorpresa. Lo que sí puedo decir es que nos ponemos en la piel de “El Predestinado” y que nuestro objetivo está relacionado con la búsqueda de artefactos y con la misión por descubrir la verdad y los secretos de nuestro antepasado, Wukong.

A lo largo de toda la aventura, nos enfrentamos a una gran cantidad y variedad de enemigos. Algo que celebro sobremanera es que los jefes se diferencian bastante entre sí y muchos de ellos nos obligan a replantear nuestra estrategia y, así, utilizar nuestras habilidades y combos de una forma completamente diferente. Por más de que no sería correcto afirmar que Black Myth: Wukong es un juego difícil, sí estamos frente a un título desafiante, y habrá más de un enemigo que nos hará reintentar el enfrentamiento una y otra vez.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

Con varios jefes estuve atorado bastante tiempo, pero nunca lo sentí frustrante. Algo fundamental para estas experiencias es que no se sientan injustas y, al mismo tiempo, requieran de cierto aprendizaje, al punto de no llegar a derrotar a algún enemigo simplemente por suerte. En ambos casos, el juego cumple con creces. Ganar un enfrentamiento significa que fuiste superior y, morir, implica que todavía hay detalles a mejorar y patrones por aprender.

Black Myth: Wukong prometía un aspecto gráfico deslumbrante, una historia interesante y combates divertidos, desafiantes y variados. Tal como comenté hasta el momento, todos estos puntos fueron cumplidos y, en algunos casos, superaron las expectativas. Sin embargo, quiero cerrar comentando los aspectos que menos me enamoraron de la entrega, que recaen sobre el diseño de niveles y la falta de locaciones emblemáticas.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

El título es súper lineal en cuanto a su estructura, al menos hasta el tercer acto. Se divide en capítulos y cada uno de ellos presenta distintos enemigos y distintas locaciones. Hasta aquí no habría ningún problema, incluso, son las experiencias que más suelo disfrutar. Sin embargo, hay algo en donde creo que el título falla y es ahí donde muestra carencias.

En primer lugar, las locaciones se sienten genéricas y vacías. La potencia gráfica que existe y hace al juego muy bello contrasta con lo poco que hay para admirar, ya que simplemente son paisajes. Black Myth: Wukong no posee lugares memorables y las pocas estructuras que vemos a lo largo del juego no logran destacar. Las diferencias entre los niveles son pocas y el bioma de la selva es igual al de la nieve, y la única diferencia reside en el color y en el elemento dominante.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

Por otro lado, el diseño en sí de los niveles también deja sabor a poco. Hay desvíos que a veces nos llevan a recompensas secretas y escondidas, como así también hay otros desvíos que nos llevan a callejones sin salida o lugares donde no hay nada para ofrecer. En todo momento sentí la exploración como algo secundario, y sin mucho más para ofrecer que algunas mejoras para nuestro personaje. No hay equilibrio en estos aspectos.

Jugué Black Myth: Wukong en PC y, salvo momentos muy puntuales, no tuve ningún problema con el rendimiento del juego. Sí tuve algunos problemas con ciertos bugs más que nada en el último acto de la entrega, junto a algunos problemas de localización con textos aún sin traducir al español que estaban en inglés o chino. Cabe destacar que estos problemas son normales y suelen ser corregidos con un parche en el día uno o al poco tiempo de su lanzamiento, por lo tanto, no son detalles que hayan afectado la experiencia.

Black Myth: Wukong | Desarrollador: Game Science | Editor: Game Science

Black Myth: Wukong saldrá el 20 de agosto para PC y PlayStation 5 teniendo más adelante su lanzamiento en Xbox Series. El título es una propuesta más que recomendable para los amantes del género y, sin lugar a dudas, quedará como uno de los grandes lanzamientos del año.

9 Directo a lo mejor del año Black Myth: Wukong es un divertido y desafiante juego de acción hack and slash que se centra en las esquivas, combos, golpes fuertes y una gran cantidad y variedad de jefes. El título cumple con las altas expectativas que teníamos, aunque el diseño de niveles dejó un pequeño sabor agridulce. Revisado en PC Plataformas: PC PlayStation 5