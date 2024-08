REVIEW | Conscript: El horror de la vida real

Conscript | Desarrollador: Catchweight | Editor: Team17

El survival horror como género viene disfrutando de una nueva edad dorada. En parte gracias a los esfuerzos de Capcom para revivir su franquicia emblema, pero también por la calidad de los títulos independientes que han sabido alimentar a la comunidad durante los últimos años. Hoy en día todas las miradas están puestas en un puñado de tanques que prometen traer de regreso a los clásicos de antaño, pero también hay lugar para experiencias más pequeñas y cuidadas. Conscript abraza las características de los primeros Resident Evil, y una leve dosis de otros juegos más oscuros, para contar una historia sobre la primera Guerra Mundial y sumergirse en los estragos del estrés post traumático.

Conscript nos pone en los botines de un joven soldado francés que se vio reclutado para participar en la Primera Guerra Mundial junto con su hermano. Desde los primeros minutos veremos que la situación es grave, entre trincheras y cadáveres apilados el protagonista verá caer herido a su hermano y a partir de entonces toda la narrativa se desarrollará a través de su férrea voluntad de rescatarlo. El contexto es de horror absoluto pero, a diferencia de otros títulos que confían en repetir historias sobrenaturales, golpea con la violencia de un evento real. El miedo y la desesperanza, los errores propios de un novato y la cruda realidad de los jóvenes soldados que, incomunicados y casi sin recursos, daban literalmente su vida para contener una interminable ofensiva enemiga.

Lo sangriento de estas batallas de trincheras aportan el escenario perfecto para un survival horror. La escasez de municiones, vendajes y la necesidad de utilizar armas improvisadas están completamente justificadas por el contexto histórico y la mezcla de colores que da el tono ideal para un juego de estas características. Uniformes verdes, marrones y grisáceos sucios de barro, manchones de sangre y explosiones serán todo lo que veremos durante la mayor parte del tiempo. Entre capítulos, en formato de flashback, conoceremos un poco más de nuestro protagonista, su pasado y su historia. Estas interrupciones son bálsamos visuales más que bienvenidos, con colores vibrantes que luego darán paso a nuevas tonalidades a medida que los capítulos se van desarrollando.

A la hora de la acción, Conscript es más que nada conservador. Si bien contamos con un botón para esquivar en tiempo real, todas nuestras acciones están limitadas por una barra de resistencia. Podemos correr, golpear con armas cuerpo a cuerpo y rollear, pero también deberemos descansar para recuperarnos. Si tomamos a un enemigo por la espalda podemos matarlo con un golpe a melee cargado pero, más allá de escondernos en algún sitio en particular, no tendremos demasiados recursos para el sigilo. De todas formas, la IA de los enemigos no es demasiado brillante y muchas veces podremos pasar caminando despacito por el costado sin ser detectados. Esto puede ser una decepción o una bendición, según nuestro punto de vista, pero dado el nivel de dificultad general y la escasez de recursos, lo terminé considerando un gran alivio.

Una vez descubiertos, los enemigos nos perseguirán sin cuartel y alertarán al resto de los soldados cercanos. En estos casos termina siendo conveniente escapar hacia la puerta más cercana, no sólo porque no la pueden cruzar sino porque también se “olvidan” de nuestra existencia. Este loop de entrar y salir de una misma habitación hasta conseguir pasar por un sector sin demasiados problemas se vuelve una estrategia vital para conservar recursos y no dejar demasiados cadáveres sueltos. Esto último no responde a una necesidad de mantener el sigilo, sino a que los cuerpos atraen ratas que además de atacarnos nos enferman ¿La solución? Podemos destruir sus guaridas con granadas o quemar los cadáveres con nafta y un encendedor.

Esta mecánica, prestada de los Resident Evil clásicos, se suma a la posibilidad de utilizar rollos de alambres para fortificar las trincheras y así evitar que ciertos segmentos del mapa vuelvan a llenarse de enemigos. Al igual que los juegos de Capcom, no habrá suficientes recursos para fortificar todos los puntos débiles por los que pueden entrar enemigos; quedará entonces a nuestro criterio elegir cómo y cuándo usarlos. Lo mismo sucede con el armamento, que puede ser mejorado hasta cierto punto para facilitarnos un poco la vida, y la tienda que nos vende ítems de todo tipo. La escasez es uno de los pilares del género y Conscript lo entiende a la perfección, además de cuadrar perfecto en el contexto bélico y de precariedad que plantea.

La propuesta en sí es bastante redonda y, si no fuera por un par de traspiés quizás propios de un desarrollo hecho a pulmón, podría haber sido memorable. Jordan Mochi desarrolló Conscript a lo largo de arduos años de trabajo en solitario, centrándose en sus juegos favoritos, y en el afán de ser fiel a los pilares del género, puede haber puesto demasiados palos en la rueda de la experiencia en general. Los ítems duran poco, los enemigos hacen mucho daño y el combate es demasiado tosco. De ninguna manera se trata de un error, por el contrario, es una forma genuina de recordarnos cómo solían ser los juegos hace 25 años. Sin embargo, aquello que nos causa nostalgia a los veteranos puede terminar alejando a una buena parte de la audiencia, la más joven.

Por suerte, Conscript cuenta con un par de opciones que lo vuelven más accesible. En primer lugar, un selector de dificultad ideal para quienes no quieran sufrir demasiado durante la primera partida. Y en segundo lugar, la posibilidad de activar puntos de control automáticos y guardar partida sin necesidad de consumir cartuchos de tinta. Esto último puede activarse inclusive si seleccionamos la dificultad regular, con la única penalización de bloquear el ranking más alto al finalizar el juego. Celebro la decisión de Catchweight Studio ya que consigue una experiencia fiel a las raíces del género mientras que ofrece herramientas opcionales para que todo tipo de jugador pueda disfrutarla.

Dejando de lado algunas escenas de acción quizás innecesariamente largas o complicadas, que se sufren especialmente en las dificultades más elevadas a causa de lo tosco del sistema de combate, Conscript mantiene un buen estándar de calidad a lo largo de las 8 o 9 horas que nos tomará completar la primera partida. Dependiendo de nuestras acciones podremos desbloquear varios finales que nos sumergirán en las turbias aguas de una mente dañada por los horrores de la guerra de trinchera. Viendo alguno de los finales, me quedé con ganas de ver más de ese costado surreal y más cercano al horror psicológico, pero si nos tomamos la molestia de desbloquearlos a todos, podremos sumergirnos un poco más en esas cuestiones.

Conscript es un survival horror que continúa la tradición que el propio género abandonó hace más de dos décadas. Lo hace con una propuesta jugable que construye sobre las limitaciones propias de su origen independiente y consigue encontrar su propia identidad. La narrativa es oscura por demás, pero explica lo suficiente como para que llenemos con intriga e imaginación todo lo que sucede alrededor, y al completarlo nos dejará con ganas de más. Por suerte, podremos iniciar una suerte de New Game + cargando la última partida para reiniciar la aventura con todos nuestros ítems. Es uno de esos juegos que se vuelve más y más entretenido a medida que nos aprendemos de memoria sus mapas y vericuetos, ideal para rejugarlo y desbloquear trajes e ítems cosméticos. No le presten atención a su genérica imagen de portada, el survival horror de Jordan Mochi vale la pena y me encantaría que haga una secuela.

8 Las apariencias engañan Conscript es un survival horror que celebra los clásicos respetando las mecánicas fundamentales y ofreciendo un contexto verdaderamente terrorífico. El sistema de combate es un poco tosco, pero el resto de la propuesta lo compensa con creces y en cuestión de horas se vuelve apasionante. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series S Xbox Series X PC Nintendo Switch