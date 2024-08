Bethesda anuncia versiones mejoradas de los dos primeros Doom

Bethesda presenta las versiones mejoradas de los dos primeros Doom con un nuevo tráiler.

Entre todas las franquicias que Bethesda tiene en su haber existe una que quizás sea la que redefinió el gaming para siempre: Doom. Este título terminó de popularizar el género de los shooters en primera persona que ya venía tomando fuerza con Wolfenstein y otros pequeños títulos. Con el tiempo, Doom se convirtió en una leyenda del gaming, y tanto el primer juego como el segundo son consideradas obras maestras y clásicos atemporales. Por eso, los fanáticos reaccionaron con mucha emoción cuando el estudio anunció que Doom y Doom II tendrán versiones mejoradas, con nuevo contenido, y que ya están disponibles.

La noticia se dio a conocer en el marco de la Quackecon, el evento anual dedicado específicamente a las franquicias de id Software como Doom y Quake. Allí, Bethesda presentó un paquete bajo el nombre Doom + Doom II, que describe como “las versiones definitivas y recién renovadas de estos juegos disponibles en un único producto”. Estas nuevas versiones están desarrolladas con el mismo motor que el estudio utilizó en los recientes relanzamientos de Doom 64, Quake y Quake 2, y soportan resoluciones de hasta 4K y la posibilidad de jugar con hasta 120 cuadros por segundo, según el hardware de cada usuario. Además, el título incluye la posibilidad de utilizar el soundtrack MIDI original de los juegos o nuevas versiones de las canciones, así como también varias opciones de accesibilidad y traducción a más idiomas.

Doom + Doom II, de Bethesda.

Sin embargo, este relanzamiento no solamente trae consigo mejoras técnicas a los juegos, sino que también representa un paquete lleno de contenido. Además de los juegos originales de Doom y Doom II, este paquete incluye 26 mapas nuevos para el modo multijugador y episodios extras para la campaña en solitario: TNT: Evilution, The Plutonia Experiment, Master Levels para Doom II, No Rest for the Living, Sigil y Legacy of Rust. Este último episodio representa contenido totalmente nuevo y original, está diseñado en conjunto por id Software, Nightdive Studios y MachineGames, siendo estos últimos quienes trabajaron en los últimos juegos de la serie Wolfenstein y actualmente se encuentran desarrollando Indiana Jones and The Great Circle.

Este paquete de Doom + Doom II ya se encuentra disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Aquellos que ya posean Doom o Doom II podrán descargar la versión mejorada sin costo extra.