Evil Dead: Bruce Campbell comparte nuevos detalles sobre el futuro de la franquicia creada por Sam Raimi

Bruce Campbell interpretó a Ash Williams en las tres primeras películas de la franquicia

En 2013, tras un paréntesis de más de dos décadas desde El ejército de las tinieblas (The Army of Darkness), Fede Álvarez retomó la franquicia de Evil Dead con un remake que se destacó por su nivel de crudeza y por la interpretación de su nueva protagonista. Diez años después, los deadites regresaron al cine con Evil Dead: El Despertar (Evil Dead Rise) una quinta película dirigida por Lee Cronin que se convirtió en la más taquillera hasta la fecha, demostrando que el público sigue hambriento por más posesiones infernales.

Ahora, Bruce Campbell, uno de los rostros más emblemáticos de la franquicia, reveló que el universo de Evil Dead continuará en expansión. Durante una reciente entrevista, el productor, amigo de Sam Raimi e intérprete de Ash Williams en la primera trilogía de Evil Dead, confirmó que dos nuevos largometrajes, e incluso una serie, están en camino.

“El futuro son dos malditas películas más. Tenemos dos nuevos directores fabulosos que tienen dos nuevos guiones en rodaje, y creemos que hemos engatusado a un estudio para que suelte la pasta por ambas, ya que parece que siguen dando dinero”, reconoció Campbell. Las “dos malditas películas” fueron anunciadas a principio de este año y vienen de la mano de los directores Francis Galuppi y Sébastien Vaniček.

La quinta película dirigida por Lee Cronin se convirtió en la más taquillera hasta la fecha

Galuppi debutó como director de un largometraje con The Last Stop in Yuma County, un thriller de época ambientado en una cafetería de ruta que resultó ser más que una grata sorpresa entre los estrenos de este año. Con esta película, el cineasta demostró sus habilidades para crear atmósferas de tensión y escenas super violentas. Según el testimonio de Raimi, el creador de la franquicia de Evil Dead, fue el propio Gallupi quien le presentó la idea para la nueva película. Sébastien Vaniček, por su parte, estuvo detrás de Infested, una cinta sobre arañas implacables que fue otra de las revelaciones de género de este año.

Si bien Campbell se mostró animado con la idea de que los fanáticos no tendrán que esperar una década para ver otra cinta, reconoció que intentarán encontrar un equilibrio para no cometer los errores de las grandes franquicias. “Ahora vamos a hacerlas probablemente cada dos o tres años, en lugar de cada diez. Pero, oye, ya lo vimos con Star Wars: no hay que cansar a la gente. Hay que mantenerlos expectantes. Nunca agotamos a la gente con Evil Dead porque nunca los asfixiamos”, agregó.

Bruce Campbell y Sam Raimi están fuera de la cabaña

Además de la trilogía de Evil Dead, Bruce Campbell protagonizó una serie televisiva live-action inspirada en la franquicia

A más de cuatro décadas de la primera película de Evil Dead, tanto Bruce Campbell como Sam Raimi han optado por continuar sus aportes como productores. “Estamos fuera de la cabaña, Sam Raimi no tiene que dirigir y yo no tengo que volver a ser Ash”, declaró Campbell. Sin embargo, el actor mencionó que hay una posibilidad de que Ash regrese a la pantalla a través de una serie animada, pues su voz “no envejeció tanto como él”. Aunque por el momento no tenemos fechas concretas para ninguno de estos proyectos, los aficionados al terror pueden ponerse al día con Evil Dead: El despertar, la última película que actualmente se encuentra disponible en Max.