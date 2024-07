REVIEW | Super Monkey Ball Banana Rumble: Clásico y original, todo a la vez

Super Monkey Ball Banana Rumble | Desarrollador: Ryu ga Gotoku Studio | Distribuidores: Sega, SEGA of America

Sega es, indudablemente, una de las empresas de videojuegos con mejores propiedades del mercado. No es solo por la grandilocuencia de la saga Yakuza o lo imponente para la industria que resulta ser Sonic como personaje, sino que tiene un montón de pequeñas subfranquicias que supieron hacer estragos en diferentes épocas de la historia de los videojuegos (no por nada anunciaron un aluvión de remakes como Crazy Taxi o Golden Axe). Dentro de esa biblioteca de grandes experiencias se encuentra Super Monkey Ball.

Esta franquicia, protagonizada por pequeños monos que se encuentran en cápsulas de gachapon, está relacionada desde sus orígenes al público de Nintendo, ya que suelen salir en exclusiva para sus consolas y son videojuegos orientados a las plataformas por un lado, y a la experiencia más familiar que suelen tener los party games, dos de los grandes fuertes que siempre caracterizó a La Gran N. Esta nueva experiencia llamada Super Monkey Ball Banana Rumble es una de las apuestas más grandes que tuvo esta franquicia y, si bien tiene algunos puntos bajos, cumple con creces.

La mecánica base (y muy original) de Super Monkey Ball se traduce al hecho de que estamos frente a un plataformero donde no manejamos el control de nuestro personaje, sino del escenario. Al estar dentro de una esfera, cuando movemos el escenario para cualquier lado la bola reacciona y lleva al personaje con él haciendo que no sólo sea una experiencia de plataformas, sino también una demostración de cómo aplicar físicas en un videojuego.

Específicamente en esta situación, e introduciéndonos al modo historia, encontramos que AiAi (personaje protagonista de la franquicia) y sus amigos se enteran de la leyenda de la banana legendaria, lo que nos mueve a través de varios escenarios y diversas islas para perseguirla e intentar conseguir este anhelado objeto de deseo para los monos de este título.

Así transcurre el modo historia, con unas pequeñas cinemáticas que dividen 10 mundos, cada uno de ellos con 10 niveles dentro. También hay un modo contrarreloj para jugar después de ganar cada mundo en particular. Debo decir que la curva de dificultad es bastante extraña, ya que tarda en arrancar pero una vez que empiezan a aparecer elementos como los rebotadores o las plataformas, no solo se torna mucho más desafiante sino que, por momentos, me parece sumamente original como plataformero.

A su vez, y para hacer más abundantes las horas de juego, este modo cuenta con las misiones principales y las misiones de escenario. Las primeras son aquellas que mueven la historia y son muy similares a los logros de cualquier consola: ganar el primer mundo, conseguir todos los coleccionables, etc. Las de escenario son los clásicos desafíos de los niveles plataformeros (muy comunes en videojuegos de celular también) donde te dan diversos reconocimientos por haber terminado los niveles en cierto tiempo o haber pasado el nivel de una forma en particular.

Por un lado, me parece fantástico que un videojuego como Super Monkey Ball ofrezca una enorme cantidad de resoluciones a un mismo puzzle. Esto se debe sobre todo a la mecánica del dash, nueva en esta franquicia, donde podemos impulsar a nuestro personaje hacia una dirección en particular. Pero por otro lado, es cierto que los recursos son pocos y por más que varíen los niveles, Super Monkey Ball se vuelve muy repetitivo en general, situación que se extrapola a los otros modos de juego.

Muy acertado con lo que respecta al hardware de Nintendo Switch (plataforma para la cual este videojuego salió de manera exclusiva), toda la experiencia se puede jugar de hasta 4 jugadores. Y cuando digo toda la experiencia, es literalmente toda: el modo historia, la batalla, el multiplayer (solo hasta dos en este caso). Todo está pensado para que puedas disfrutar en compañía de principio a fin.

Esta actitud de promover el juego en compañía está relacionada con el otro gran paquete de contenidos: el modo batalla. Con distintos minijuegos que se pueden sortear de manera aleatoria o seleccionar específicamente, se utiliza el esqueleto de lo que es Super Monkey Ball para crear una experiencia que combina Mario Kart con Fall Guys.

Desde una cacería de bananas donde el objetivo es conseguir la mayor cantidad de plátanos en el menor tiempo posible hasta “¡kabum!”, un modo donde tenemos que pasarle la bomba a otro jugador hasta que explote y evitar ser el último que la tenga en posesión. Hay cinco minijuegos diferentes que le dan variedad a las partidas para jugar continuamente. El dinamismo es uno de los mejores factores que tiene este modo, no solo porque cada partida dura menos de 10 minutos sino porque el lobby de espera es un skate park donde podemos hacer freestyle con las mecánicas base del juego.

Este modo batalla, más allá de poder jugarse de manera local (donde podemos incluir bots), tiene un modo online que asciende hasta los 16 jugadores, dando esta sensación continúa de Battle Royale y acercándose mucho más a Fall Guys por momento que a Mario Kart. De hecho, algo muy bueno que tiene este modo es que se siente mucho más gratificante que otras experiencias party game similares, ya que una simple acción de nuestra parte puede dar vuelta la puntuación de la partida, generando que, si bien son minijuegos en equipo, muchas veces se pueden resolver por acciones individuales.

El único cheque a futuro que hay entre Banana Rumble y que este tipo de experiencias, muy ambiciosas para un videojuego que no es gratuito (y está cerca de ser full price), es que sólo hay cinco minijuegos. Muy poca variedad para comparar con experiencias similares, y eso se relaciona a la poca expectativa que hay de nuevos contenidos a futuro y la baja posibilidad de ver grandes crossovers en un videojuego que está centralizado en promover únicamente su franquicia. Esto no es necesariamente malo, pero sí es un factor que pesa en una balanza complicada para el público Nintendero como le ha pasado a otras experiencias que intentan simular videojuegos clásicos. Otro gran ejemplo es Chocobo GP siendo exclusivo de Nintendo Switch con Mario Kart en el camino.

Volviendo a Super Monkey Ball Banana Rumble, la poca variedad en la cantidad de minijuegos se compensa un poco con la enorme cantidad de desbloqueables que hay. Desde personajes que van apareciendo esporádicamente y podemos desbloquear, hasta mil opciones estéticas, completar la experiencia al 100% puede llevarnos una buena cantidad de horas. Otro punto a destacar es lo fácil que es introducirse a la aventura: tiene un muy buen tutorial pero también te va ofreciendo ayuda cuando perdemos reiteradas veces en el mismo nivel. Hay un montón de opciones para configurar y eso hace, sin duda, que sea un gran juego familiar para cualquier tipo de usuario.

Super Monkey Ball Banana Rumble es un gran acierto para los usuarios de Nintendo Switch ya que es un juego que sabe que su público está en esa plataforma. Como otros exponentes de esta consola en los últimos años, a nivel audiovisual se queda un poco atrás dando la sensación de que tuvieron que “downgradear” las visuales para poder correr con fluidez en la híbrida.

Después de este detalle, y de los anteriormente mencionados como la repetitividad de algunas situaciones, hay una clara intención de mantener las bases clásicas de esta franquicia pero apuntando a un lugar mucho más popular e innovador, lo que hace que sea una buena opción para experimentar el universo de Super Monkey Ball y así obtener también una experiencia justa para el nuevo usuario.

7 Mueve tu mundo Buenas ideas con ambición e innovación de por medio, más allá de lo reiterativo y otros detalles, hay un buen juego en Super Monkey Ball Banana Rumble. Revisado en Nintendo Switch Plataformas: Nintendo Switch