Entrevistamos a Melanie Marnich, creadora de Apples Never Fall

Apples Never Fall | Universal+

Apples Never Fall es una serie de televisión basada en la exitosa novela homónima de Liane Moriarty. La historia sigue a los Delaney, una familia que aparentemente tiene todo: una exitosa cadena de escuelas de tenis, cuatro hijos adultos y un matrimonio de cincuenta años, conformado por Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening). Sin embargo, cuando Joy Delaney desaparece misteriosamente, los secretos comienzan a salir a la luz. El patriarca de la familia, Stan Delaney, se encuentra en el centro de las sospechas, especialmente cuando la policía descubre que su matrimonio no era tan perfecto como parecía. Mientras tanto, los cuatro hijos de los Delaney (Jake Lacy, Alison Brie, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), cada uno lidiando con sus propias complicaciones y rencores, se ven obligados a unirse para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su madre.

Luego de haber tenido la oportunidad de entrevistar a Alison Brie, quien personifica a una de las hija de la familia, ahora llega el turno de Melanie Marnich, la creadora y showrunner de la serie. En su carrera, Melanie también fue parte de otros grandes exponentes como A Murder at the End of the World, The Son, The OA, The Affair o The Big C, entre otras, como productora y guionista. Desde Malditos Nerds | Infobae, pudimos conversar con ella, preguntarle por el éxito de la serie, por sus personajes, y cómo ella se identifica con cada uno. La serie se estrenó este 16 de julio y ya está disponible en Universal+.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción debajo.

Melanie Marnich, además de creadora de Apples Never Fall, es productora y guionista, ganadora de un Golden Globe. Fue parte de otros éxitos como The Affair y Lu Agosta, para Malditos Nerds | Infobae, pudo entrevistarla.

—Hola, ¿cómo estás, Melanie?

Melanie Marnich: —Genial, ¿cómo estás? Encantada de conocerte.

—Lo mismo digo. He estado viendo la serie y me está encantando mucho, mucho. Y lo primero que quería preguntarte era, ¿qué es lo que consideras más atractivo de la historia, para llevarlo aún más lejos?

Melanie Marnich: —¿Encontrar qué?

—¿Qué fue lo más atractivo de esta historia?

Melanie Marnich: —Cuando leí el libro, me encantó la historia de Joy, y la historia del matrimonio. Creo que esas cosas fueron contadas tan honestamente, tan profundamente. Y Lian Moriarty, con el libro, estaba abordando temas amplios que conectan con todos nosotros. Si los ves honestamente, es como prepararse para luchar y decir esas verdades. Cuando Joy y Stan tienen su gran pelea, cuando Joy reprocha a sus hijos la falta de agradecimiento, yo pensé “la gente necesita escuchar esto y ver esto”. Pensé que era súper poderoso.

—Me encanta que hayas estado detrás de una de las series que adoro. Quiero decir, me encanta The Affair, adoro muchas de ellas. Así que, ¿qué es lo que buscas cuando tratas de encontrar una historia tan intrigante? Del tipo que deja a la gente pensando “quiero ver qué pasa”.

Melanie Marnich: —Si, si. Sinceramente, busco una verdadera complejidad moral.

—De acuerdo.

Melanie Marnich: —Cosas que nos llevan a un mundo, a la experiencia de una persona, y nos hacen ver una situación, una persona, un problema de forma diferente a como asumimos que lo veríamos. Porque los entendemos, emprendemos este viaje con ellos, y piensas “de acuerdo, ahora entiendo por qué esta mujer está en este momento de su vida”, “entiendo por qué este hombre o estos niños están en este lugar de sus vidas”.

Así que siempre busco este tipo de complejidad moral y emocional, y una especie de viaje transformador que realmente lleve al público a algún lugar interesante, a algún lugar desafiante, a algún lugar nuevo, de una manera que sea sorprendente y también muy cercana.

—Sí.

APPLES NEVER FALL -- "Amy" Episode 103 -- Pictured: (l-r) Sam Neill as Stan, Annette Bening as Joy -- (Photo by: Jasin Boland/PEACOCK)

Melanie Marnich: —Realmente me gusta conectar con el público y hacerles sentir toda la gama de sentimientos que una serie debería.

—Bueno, eso es exactamente lo que ocurre, especialmente con este show. También está contado en dos líneas temporales.

Melanie Marnich: —Sí.

—Así que tenemos dos líneas de tiempo diferentes. Quería saber cómo encaraste esas diferentes líneas temporales para que parecieran orgánicas.

Melanie Marnich: —Sí, buena pregunta. Hay dos líneas temporales y múltiples puntos de vista.

—Si, exacto.

Melanie Marnich: —¿Correcto? Así que es mucho. Llevó realmente mucha planificación: En la sala de guionistas hubo que quebrar la historia en “entonces y ahora”, dos historias, y luego descubrir cuál es la estructura más tentadora, propulsora y reveladora. ¿Cómo unes esas piezas para que el público siempre quiera avanzar, pero también se mantenga un poco desequilibrado, de modo que sienta que participa en la resolución del problema?

—Por supuesto. Y otra cosa que realmente quería preguntarte es sobre el tono, porque esto es claramente un drama, por supuesto, pero hay algunos aspectos cómicos. Los personajes utilizan mucho el sarcasmo y el humor. ¿Cómo lograste incluir eso en la historia sin que pareciera forzado?

Melanie Marnich: —Si, si. El libro tiene mucho ingenio. Quería honrar eso. Y también, creo que sin eso sería trágico, sería demasiado pesado. El hecho es que esta familia es tan inteligente, se sienten tan vivos, tan ingeniosos, y eso no se pierde solamente porque su madre haya desaparecido. El ingenio está ahí, y está canalizado en todo de una forma diferente, e intensificado por el estrés que están atravesando. Así que realmente me gusta esta pregunta, porque quería que la serie tuviera ingenio, pero por la temática, no podía tener chistes. ¿Me entiendes? Esta mujer podría estar muerta, así que no puedes tener chistes.

Pero sí puedes mostrar a Troy extremadamente irritado por su hermana Amy, y eso es divertido, mientras tratan de resolver el misterio de la desaparición de su madre. Puede ser orgánicamente divertido desde el punto de vista del personaje, pero nadie va a hacer un remate. Así que el humor tiene que ser muy orgánico para lo que son los personajes, y los actores lo hicieron muy bien.

APPLES NEVER FALL -- "The Delaneys" Episode 101 -- Pictured: Annette Bening as Joy -- (Photo by: Jasin Boland/PEACOCK)

—Completamente, y vamos a hablar de eso en un segundo, pero quería preguntarte. Cada hermano tiene una reacción diferente cuando su madre desaparece, y cada reacción, para mí, es realmente interesante porque son tan diferentes. Así que quería preguntarte, Melanie, ¿cuál es el personaje con el que más te identificas en ese sentido? Como si reaccionaras más como un personaje o el otro, y que sientes más empatía en este aspecto con aquel personaje.

Melanie Marnich: —Sí… No tengo hermanos. Así que fue muy divertido habitar todos los hermanos e imaginar eso. Y yo los quiero a todos por igual. Y yo diría que desde el punto de vista de uno de los hermanos, creo que me identifico más con Troy.

—Bien, puedo verlo. De acuerdo.

Melanie Marnich: —Ya sabes, como su tipo de frustraciones y sus cualidades de clase A. Cualidades de clase A en lo familiar, no necesariamente como hermano. Realmente me identifico con eso. Realmente me identifiqué con Joy. Me encantó Stan, la vulnerabilidad que estaba escondiendo. Estaba escondiendo una profunda herida todo el tiempo. Me pareció realmente conmovedor y tierno. Y obviamente Sam Neill fue perfecto.

Así que creo que había elementos de todos ellos con los que, ya sabes, perdón, que me conecté, y quería encontrar maneras… Trabajamos muy duro en esto, nosotros realmente hicimos mucho de trabajo para profundizar la caracterización de ellos, para que se note que cada vez que ese personaje entraba en una habitación, estaban trayendo toda su historia de fondo con ellos, ¿sabes? Pero sí, había algo en Troy y su tensión con lo que conecté.

—Sí, puedo verlo, por supuesto. Y, hablando del elenco, la química entre todos ellos es simplemente magnífica. ¿Tuviste una visión de que esto iba a suceder de esta manera? ¿Pensaron en ponerlos en diferentes situaciones antes de empezar a filmar? ¿Cómo lograste manejar ese proceso?

Melanie Marnich: —Sí, fue increíble. Siento como que hubiese sido una experiencia especial e incandescente porque ese elenco se unió tan brillantemente. Lo que hicimos fue hacer que los hermanos Delaney empezaran una cadena de mensajes entre hermanos antes de empezar a filmar. Así pudieron conocerse en estos mensajes. Y luego, Annette y Sam se metieron en ella, para lograr esta dinámica familiar.

Así que estaban creando la dinámica familiar antes de empezar a filmar. Y luego tuvimos la suerte de tener mucho tiempo de ensayo y eso ayudó. Y también, estábamos todos juntos en Australia. Así que estuvimos apartados de nuestras familias y nuestros hogares, y ellos pasaron el rato juntos constantemente. Salían juntos. Así que lo construyeron orgánicamente y pude sentirlo en el set a medida que pasaba el tiempo. Sentí que se acercaban, que la dinámica se enriquecía a medida que se conocían más, y todo eso alimentó el trabajo de escena, y lo hizo tan rico y divertido.

APPLES NEVER FALL -- "The Delaneys" Episode 101 -- Pictured: (l-r) Annette Bening as Joy, Jake Lacy as Troy, Sam Neill as Stan -- (Photo by: Vince Valitutti/PEACOCK)

—Completamente. Bueno, por último, para terminar, ¿por qué crees que la gente debería y necesita ver este programa?

Melanie Marnich: —Oh, creo que es una gran pregunta. Siento que la serie habla de algunas verdades reales y temas profundos sobre lo que es ser una familia, lo que es ser madre, lo que es sacrificarse, qué es necesitar amor de gente que no sabe cómo darlo. Creo que hay algo para todos nosotros en cada uno de estos personajes. Y espero que lo hayamos retratado de forma honesta y con la fuerza suficiente para que la gente pueda verse a sí misma, y para que, como siempre digo, al final de la serie llamen a sus madres.

—Perfecto, me encanta esta respuesta. Muchas gracias, Melanie. Y felicidades por una serie tan increíble.

Melanie Marnich: —Muchas gracias, que tengas un buen día, adiós.