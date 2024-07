Splatoon 3 anuncia su próximo Grand Festival para septiembre y podría ser el último

Splatoon 3 presenta su próximo gran evento con un nuevo tráiler.

Nintendo ha anunciado un evento final para Splatoon 3, conocido como el Grand Festival, que se celebrará del 13 al 16 de septiembre. Según cree la comunidad, este evento marcará el fin del contenido nuevo para la tercera entrega del popular shooter multijugador de la Nintendo Switch. Sin embargo, la posibilidad de futuros Splatfests no está descartada.

Para acompañar este gran final, Nintendo también ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos paquetes de amiibo: el Side Order Set, que incluye a Pearl y Marina; y el Alterna Set, con las queridas Callie y Marie. Estas figuras estarán disponibles a partir del 5 de septiembre.

El Grand Festival de Splatoon 3 se desarrollará en una nueva área central, y contará con la participación de las Squid Sisters, Off the Hook y Deep Cut en paralelo, haciendo de éste un gran evento musical. El tema de este evento especial será “Pasado vs. Presente vs. Futuro”, que invita a los jugadores a reflexionar sobre la trayectoria de la franquicia y su futuro.

Splatoon 3, de Nintendo.

Toca la hora de elegir en qué equipo queremos formar parte: “¿Somos fieles a las tradiciones del pasado, disfrutamos más del presente o tenemos lo que hace falta para atreverse a apostar por el futuro?”. Las decisiones tomemos esta vez en el Splatfest final se sentirán con un impacto muy especial en el camino que pueda seguir Splatoon en el futuro.

Si bien un próximo juego de Splatoon parece inevitable, es probable que Nintendo aún tenga tiempo antes de hacer un anuncio oficial. La compañía tiene una agenda apretada para Nintendo Switch a finales de este año, antes de centrarse en su nueva consola, de la cual esperamos noticias oficiales en 2025.