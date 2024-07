Severance: Apple TV+ lanzó un nuevo adelanto de la segunda temporada y anunció su fecha de estreno

Como si nunca te hubieras ido. Severance temporada 2 se estrena el 17 de enero de 2025. Ganadora de 2 premios Emmy®. Mark dirige a un equipo de oficinistas cuyos recuerdos han sido divididos quirúrgicamente entre su trabajo y su vida personal. Comienzan un viaje para descubrir la verdad sobre sus trabajos.

Apple TV+ está consolidándose como una de las plataformas audiovisuales más variadas del momento. Entre sus películas y series originales se encuentran títulos como Napoleón, Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon - 2023), Silo, Pachinko, La otra cara de la luna (Fly Me to the Moon), Materia oscura (Dark Matter) y muchos más. Ahora, la plataforma se prepara para la nueva temporada de su serie estrella, Severance, con un nuevo adelanto y el anuncio de su fecha de estreno.

Después de más de dos años desde su lanzamiento, la plataforma finalmente revela nuevas imágenes de Severance. La serie sigue la vida de Mark Scout en Lumen Industries, un trabajador incansable que acude diariamente a la empresa donde, de una manera misteriosa, han logrado separar la vida laboral de la personal. Según lo revelado en el nuevo avance, Apple TV+ promete una nueva entrega más caótica y desesperante, sugiriendo que los conflictos y las tensiones dentro de Lumen Industries se intensificarán, llevando a los personajes y al espectador a nuevos territorios emocionales.

Según la sinopsis oficial: “Mark Scout y sus amigos aprenden las graves consecuencias de tratar con la barrera de separación, lo que los lleva más profundamente por un camino de desgracia”.

Captura del tráiler oficial de Severance

En la segunda temporada, compuesta por 10 episodios, destacan las actuaciones de Adam Scott (Parks and Recreation, Big Little Lies), Britt Lower (Entre Amigos), Tramell Tillman (Godfather of Harlem), Zach Cherry (Fallout, You), Dichen Lachman (El planeta de los simios: Nuevo reino), John Turturro (El gran Lebowski), Christopher Walken (Duna: parte dos, Pulp Fiction), Patricia Arquette (Boyhood: momentos de una vida, Carretera perdida) y Gwendoline Christie (The Sandman, Game of Thrones, Merlina).

Severance, producida por Ben Stiller (Una noche en el museo), llegará a Apple TV+ el 17 de enero de 2025.