Horizon Zero Dawn: Netflix podría no seguir adelante con la adaptación del exitoso videojuego

Steve Blackman de Umbrella Academy había sido elegido como showrunner para la serie de Horizon Zero Dawn

Mientras que los diferentes servicios de streaming se encuentran trabajando para llevar a sus pantallas nuevas adaptaciones de videojuegos siguiendo el camino de Fallout y The Last of Us, Netflix habría puesto una pausa en la de Horizon Zero Dawn. Según un informe publicado en una reconocida revista especializada en cultura pop, la compañía no está avanzando con la serie que tenía a Steve Blackman como showrunner.

El medio, que asegura tener la primicia, menciona lo siguiente: “Rolling Stone tuvo conocimientos de que dos de los proyectos del showrunner de Umbrella Academy, Steve Blackman que estaban en desarrollo en Netflix, una serie de Horizon Zero Dawn y una serie original, Orbital, ya no siguen adelante”. Por el momento, no se ha aclarado si las series seguirán realizándose sin Blackman o simplemente se archivarán en su totalidad. Esta decisión parece tener cierta conexión con las recientes acusaciones sobre supuesto comportamiento tóxico, manipulador y vengativo que han recaído sobre el profesional de la industria.

En el informe también se menciona que a Steve Blackman se le ofreció un acuerdo de desarrollo global supuestamente valorado en 50 millones de dólares en Netflix en 2020, y que la serie de Horizon Zero Dawn formaba parte de ese paquete junto con una producción original de suspenso conocida como Orbital.

La serie de Horizon Zero Dawn fue anunciada por Netflix en 2020

Por su parte, el representante de Blackman respondió a la noticia y afirmó que el showrunner “tiene una larga, continua y estrecha relación de trabajo con Netflix” y que “sigue trabajando en nuevos proyectos”. El servicio de streaming, en cambio, no ha realizado comentarios al respecto.

La serie Horizon Zero Dawn fue anunciada por Netflix en 2022. El videojuego de Guerrilla Games sigue a Aloy, una joven marginada que se propone desentrañar los misterios que se esconden tras su mundo postapocalíptico, lleno de bestias robóticas y tecnología extraña. El primer juego salió a la venta para PlayStation 4 en 2017. Posteriormente, su secuela, Horizon Forbidden West, se lanzó para PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2022.