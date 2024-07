Summer Game Fest 2024 - Entrevistamos a los desarrolladores de The First Descendant

The First Descendant, de Nexon.

Durante la pasada Summer Game Fest se presentaron varios títulos que llamaron la atención, pero uno de los más curiosos fue The First Descendant, que desde el día de ayer ya está disponible.

Este juego es un título multijugador free-to-play desarrollado por el ya conocido estudio coreano Nexon. Tuvimos la oportunidad de conversar con el productor Lee Beom-jun y el director Minseok Joo para conocer más sobre este título, como por ejemplo qué podemos esperar en cuanto a servidores latinoamericanos o cómo es el proceso de diseño de personajes.

—Tuve la oportunidad de probar The First Descendant, probar un poco de la jugabilidad, los disparos, la personalización, y veo mucha inspiración de Borderlands, Destiny. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que es la combinación perfecta de estos sistemas. Con toda esta inspiración, ¿cuál dirían que es la inspiración principal detrás de la creación del juego?

Minseok Joo: —Jugué muchos juegos diferentes para inspirarme en el desarrollo de este título, y soy muy fan de los “looter shooters”, pero quería brindar algo diferente. Muchos son en la perspectiva de primera persona, y yo quería cambiarlo, hacer algo más veloz, con acción más fluida que se combine mejor con la acción.

—¿The First Descendant fue concebido como un juego free-to-play desde el principio? ¿O en algún momento pensaron en hacerlo un título premio, sin Battle Pass ni sistemas de monetización?

Lee Beom-jun: —Desde el comienzo, esto fue un título free-to-play. Tenemos microtransacciones y un Battle Pass, pero como un estudio de Corea queríamos romper las barreras para que todo el mundo pueda jugar y que no haya obstáculos. Un poco porque no somos muy conocidos en la industria en general, decidimos ir con un juego free-to-play.

—Es una decisión inteligente, he visto muchos juegos premium fallar por no pensar de esa manera. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer al entrevistar a desarrolladores coreanos, porque todo el mundo mira principalmente a Japón a la hora de pensar en juegos asiáticos. Yo disfruto mucho los juegos coreanos, de pequeño jugaba muchos MMO coreanos como Lineage 2.

Lee Beom-jun: —¡Yo fui desarrollador en Lineage 2! ¡Un placer conocerte!

—¡Gracias por tantas horas de diversión! Creo que con todos esos tipos de juegos formé mi identidad hoy, y por eso presto mucha atención a los juegos desarrollados en Corea. Con todo esto en mente, ¿qué le dirían al mundo, especialmente a América Latina, sobre los juegos coreanos y qué tanto está creciendo la industria allí?

Minseok Joo: —Tradicionalmente en los juegos de consolas, obviamente que Japón es muy bueno para hacerlos, pero en los juegos online los desarrolladores coreanos nos destacamos. Me siento muy honrado de poder usar esas técnicas en un looter shooter y mostrarlo a una audiencia tan grande, en especial a la audiencia latinoamericana. Esta es nuestra primera vez mostrando el juego al mundo, y no tenemos toda la información sobre, por ejemplo, qué clase de juegos o personajes le gusta a la gente en Latinoamérica. Fue un placer poder conocer en este evento a tanta gente latinoamericana.

Lee Beom-jun: —Ahora tengo yo una pregunta para tí: ¿qué clase de personaje te gustan en los juegos, y si pudieras crear un personaje cómo sería?

—Esa es una gran pregunta. Me gustan personajes como Bunny, en cuanto a diseño y jugabilidad. Cada vez que puedo crear un personaje, trato de hacer una versión de fantasía de mi mismo, así que trato de hacer que se parezca a mi pero con todas las cosas que sé que no puedo tener por no estar en un mundo de fantasía.

Minseok Joo: —¡Eso es por jugar muchos MMO!

—Debo decir que es el género que más he jugado, con juegos como Blade & Soul.

Lee Beom-jun: —¡También fui parte de ese equipo!

—¡Básicamente diseñaste mi infancia! Ahora que trajimos a América Latina a la conversación, esta es una región muy interesada en juegos free-to-play. Con esta monetización, ¿esperan muchos jugadores de la región? ¿Tendremos servidores para Latinoamérica?

Minseok Joo: —Hemos hecho numerosas pruebas, y la gente de América Latina, de México, de Brasil, aman nuestro juego. Ya tenemos servidores para la región, pero no están separados. De todas formas queremos hacerles saber que tenemos un servidor para ustedes al momento de lanzamiento que será estable, no habrá desconexiones, no se romperá.

—Como dije antes, me gustan mucho los MMO, y en este momento estoy jugando mucho Final Fantasy XIV. Lo que me gusta de ese juego es la cantidad de clases y de opciones que ofrece. Veo que The First Descendant es similar, habrá 19 personajes al lanzamiento y más en el futuro. ¿Cuál es el proceso de diseño de un personaje para que sean tan diferentes entre sí y que cada experiencia sea única?

Minseok Joo: —La razón por la que hicimos tantos personajes es porque queríamos cubrir las preferencias de todos los jugadores y satisfacerlos. Entonces, primero pensamos “¿qué clase de cosa puede hacer este personaje?”, luego intentamos unir esas habilidades con su apariencia, y consideramos que si esas cosas se alinean, el personaje será popular. Queríamos lanzar esos personajes para que los jugadores sientan su poder, con diferentes armas. Queríamos que los jugadores hagan esas fantasías parte de su realidad. Esos 19 no son el fin, luego vendrán más.

—¿Y todo el equipo entero ofrece sugerencias a la hora de diseñar un nuevo personaje? ¿O hay un equipo específicamente dedicado de diseñadores para esa tarea?

Lee Beom-jun: —Solamente en el equipo de diseñadores no hay suficientes ideas para tener ese grado de diferencias, entonces hacemos que el equipo entero participe. Algunas veces lo primero que se diseña es la apariencia y luego las armas y habilidades vienen después. Planeamos recolectar todas las diferentes ideas de todo el equipo entero para poder lanzar nuevos personajes cada tres meses.