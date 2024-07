La primera generación de consolas y el complicado acceso a las mismas desde nuestra región

Siempre me resulta complicado hablar en estos términos. Todo está atado al paso del tiempo, y por ende, queda registro de cada hecho histórico (al menos en la historia moderna) para que podamos hoy hablar de “generaciones” de consolas. Es verdad, el hecho de llamarlas así no sólo tiene que ver con el periodo o la época en la que estas consolas vieron la luz, sino también con cuestiones tecnológicas. No quiero dejar de mencionar, además, que cuando comenzó la verdadera “guerra de consolas”, esto de las “próximas generaciones” se convirtió, incluso, en algo que los especialistas en marketing y ventas de las grandes empresas comenzaron a utilizar como eje de sus estrategias.

La historia de los videojuegos se puede decir que comenzó en los años 70, cuando los hogares comenzaron a ver algo completamente nuevo: las primeras consolas de videojuegos de mesa, por así decirles. Esta primera generación de consolas, aunque rudimentaria comparada con los sistemas modernos, sentó las bases para la industria multimillonaria que conocemos hoy en día. Su impacto cultural fue significativo en aquel momento, ya que ofreció una nueva forma de entretenimiento interactivo que capturó la imaginación de personas de todas las edades.

Si bien no podemos negar que durante muchos años (y en ciertos sectores aún sigue pasando) los videojuegos son considerados “para chicos”, las publicidades de aquella época mostraban a la familia reunida alrededor de las consolas, algo que mostraba justamente ese impacto cultural tan importante: ya no teníamos que salir de nuestra casa para disfrutar de los videojuegos.

Captura del video "Magnavox Odyssey Video Game Console History, Review of Cards 1-8! (Pt 1) - The Irate Gamer" de IRATE Gamer

La Magnavox Odyssey, lanzada en 1972, es considerada la primera consola de videojuegos de la historia. Creada por Ralph H. Baer, la Odyssey no tenía sonido y sus gráficos eran extremadamente simples, consistiendo en puntos y líneas blancas sobre un fondo negro. Hoy, en una época donde el hiper realismo fotográfico es una realidad, quizás pensar en algo tan escueto parezca arcaico, pero nunca hay que perder el foco de que, aquello, aun tan simple o básico, fueron las bases. El primer paso, el primer escalón. Por eso mismo, más allá de la mirada que hoy podamos tener sobre el pasado, no hay que perder de eje algo primordial de este relato: por primera vez, la gente podía jugar videojuegos en sus televisores.

Así como por diferentes motivos hoy en día solemos decir que “el futuro es hoy”, en aquel momento el sacudón emocional fue el mismo. La Odyssey incluía, a pesar de todo, una variedad de juegos, desde simulaciones deportivas hasta juegos de persecución, que se jugaban con tarjetas insertadas en la consola para cambiar el juego en pantalla.

Entre los más destacados por su propuesta, podemos encontrar al Table Tennis, que se considera un precursor del famoso Pong de Atari; Ski, un juego que simula el descenso en esquí por una colina; Simon Says, el clásico juego de memoria donde hay que seguir una secuencia de colores; Haunted House, que se destacaba por utilizar una hoja de plástico que se apoyaba sobre la pantalla del televisor para añadir elementos gráficos al juego; y Cat and Mouse, un simpático juego de persecución. Podría decir, en esta instancia, que las limitaciones técnicas de la época eran muy bien eludidas por los desarrolladores para intentar proponer diferentes experiencias. Pero, a decir verdad, en ese momento no se hablaba de “limitaciones”, porque eso era lo único que había y suponía el principio de un futuro maravilloso para quienes eran entusiastas de un mundo que recién daba sus primeros y agigantados pasos.

En Latinoamérica, y en particular en Argentina, el impacto de estas primeras consolas fue más limitado debido a la distribución y el acceso. O, mejor dicho, la casi nula distribución y el (ahora sí) limitadísimo acceso. Sin embargo, algunos de estos sistemas sí llegaron al país, permitiendo a los jugadores argentinos experimentar estos pioneros del entretenimiento digital. Como siempre me gusta decir, soy producto de los 80s. Nací en 1980 y la primera consola que vi y tuve en mis manos fue una Atari 2600, pero recuerdo visitar la casa de amigos de mi padre, hombres entusiastas de la tecnología y que solían viajar mucho, y ver algunas consolas más viejas, muchas veces llenándose de polvo en un rincón, muchas veces cuidadas como una pieza histórica.

En aquel momento, sin embargo, había que adaptar muchas veces nuestros televisores para poder conectar estas consolas, que no siempre eran compatibles con los estándares locales de transmisión. Eran normal tener una caja con adaptadores, que NTSC, que PAL, que un pin macho, que un pin hembra... las casas de electrónica comenzaban a vislumbrar un nuevo mundo.

Captura del video oficial de Atari llamado "PONG Quest Official Trailer"

Más tarde apareció la Atari Pong, lanzada en 1975, que también fue una consola emblemática de esta generación. Pong era un simple juego de tenis de mesa y se convirtió en un fenómeno cultural. Aunque Atari se hizo más famosa con su segunda generación de consolas, el impacto de Pong no puede subestimarse porque incluso con el paso del tiempo, logró opacar a la Magnavox Odyssey. Este juego no solo popularizó los videojuegos en los salones recreativos (principalmente en EE.UU.), sino que también llevó a muchas empresas a intentar replicar su éxito, provocando una explosión de consolas similares.

En nuestro país, esto se vivió con muchísima fuerza con la llegada de la Atari 2600 y sus infinitos clones, cuando algunos entusiastas locales comenzaron a ensamblar sus propias versiones de la consola. De todas formas, con Pong pasó algo similar pero a una escala casi imperceptible, y todo debido a la dificultad de importar estos dispositivos. Las cosas que se hacían eran de nicho, y como dije antes, hasta la salida de la Atari 2600, poco se sabía sobre el tema. Que quede en claro, entonces, que estoy hablando de una experiencia personal, porque muchas de estas consolas de aquel entonces no tuvieron importación o lanzamiento oficial en nuestro país. Como ya hice mención, si nos cruzábamos con ellas, era más producto de la casualidad que de la oficialidad.

Otra consola notable de la primera generación que llegó a tener un mínimo de presencia en Latinoamérica fue la Coleco Telstar, lanzada en 1976. Coleco lanzó una serie de consolas Telstar, cada una con una selección de juegos básicos similares a Pong. Estas consolas eran más asequibles y más fáciles de encontrar en el mercado latinoamericano, lo que ayudó a popularizar los videojuegos en la región. Coleco fue fundada en 1932 y evolucionó de la venta de cuero a juguetes y videojuegos. Como dije al principio de este párrafo, se afianzó con los videojuegos en la década de 1970 pero realmente se destacó con la ColecoVision en 1982, que ofrecía gráficos más avanzados y adaptaciones de arcades populares como Donkey Kong, que reinaba en la Atari 2600 lanzada en 1977. Pero esa generación la dejamos para otra nota.

Captura del video "Coleco Telstar repaso" del canal Squadzombie.

El impacto cultural de estas primeras consolas fue profundo. Como dije antes, nací en 1980 pero siempre me gustó escuchar a los mayores, al menos a aquellos que tenían interesantes historias para contar. El mundo de los videojuegos me abrazó desde muy pequeño, y escuchar anécdotas de los amigos o colegas de mi señor padre respecto a esta era previa a mi nacimiento me parecía algo realmente increíble. Porque podía ver en sus caras adultas la misma magia y alegría que yo sentía en aquel momento, y que muchas veces veo reflejada ahora en mí, habiendo pasado las cuatro décadas de edad.

Esa primera camada de consolas no solo introdujo el concepto de entretenimiento interactivo en el hogar, sino que también fomentaron una comunidad de jugadores y entusiastas que sentaron las bases para el desarrollo futuro de la industria. Las anécdotas de aquellos primeros días, muestran un tiempo de innovación y pasión que definió los primeros años de los videojuegos. En mi casa, en mi propia experiencia, la Atari 2600 me dio eso que otros vivieron con la primera generación: mantener sentada frente a una pantalla a varias personas, viendo cómo otros jugaban, esperando su turno.

Para terminar, me gustaría aclarar que sólo mencioné Magnavox Odyssey, Atari Pong y Coleco Telstar, porque fueron las que, más tarde o más temprano, supieron aterrizar en nuestras tierras Latinoamericanas, sea de la forma que sea. Son las que pude palpar de chico. No afirmo, de ninguna manera, que estas consolas llegaron a nuestra región de forma oficial, sino que fueron las que, gracias a la casualidad -causalidad- del amor que mi padre tenía por la tecnología, pude apreciar a temprana edad, y que sin duda me marcaron para siempre. Pero para ser justo, la primera generación se compone de muchísimas otras consolas (que en muchos casos, nunca vi personalmente ni supe de su existencia hasta grande), y a continuación les dejo una lista:

Magnavox Odyssey (1972)

Philips Tele-Game ES-2201 (1975)

Atari Pong (1975)

Coleco Telstar (1976)

APF TV Fun (1976)

Binatone TV Master (1976)

Philips Odyssey 200 (1976)

Sears Tele-Games Pong (1975)

Color TV-Game 6 (1977)

Color TV-Game 15 (1977)

TV Scoreboard (1976)

Interton Video 2000 (1975)

Hanimex 777 (1977)

Entex Gameroom Tele-Pong (1976)

Radofin 1292 Advanced Programmable Video System (1976)

Wonder Wizard (1976)

Unisonic Tournament 2000 (1977)