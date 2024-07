Lost Records: Bloom & Rage, el nuevo juego de Don’t Nod, retrasa su lanzamiento a 2025

Lost records: Bloom & Rage | Desarrolladores: Don't Nod, Don’t Nod Montréal | Distribuidor: Don't Nod

Don’t Nod Entertainment es el desarrollador original de la aclamada serie de aventuras narrativas Life is Strange, creada para el propietario de la franquicia, Square Enix. Actualmente el estudio está trabajando en su nueva aventura narrativa, Lost Records: Bloom & Rage. Mientras tanto, Square Enix tiene preparado el lanzamiento, para el próximo octubre, de Life is Strange: Double Exposure bajo el desarrollo del estudio Deck Nine.

En un comunicado publicado en la red social X, los desarrolladores de Don’t Nod explican que la decisión de retrasar el juego busca evitar un solapamiento entre ambas aventuras narrativas. “Hemos decidido mover las fechas de lanzamiento de Lost Records: Bloom & Rage a principios de 2025″, rezaba el comunicado. “Sabemos que todos están emocionados por Lost Records y el nuevo juego de Life is Strange, y queríamos asegurar que ambos tuvieran el espacio adecuado para brillar. ¡La espera valdrá la pena!”.

El director ejecutivo de Don’t Nod, Oskar Guilbert, amplió esta decisión en una nota a la prensa: “Sabemos que muchos de nuestros fans están esperando ansiosamente este juego, al igual que la recién anunciada próxima entrega de Life is Strange. Demos a ambos títulos el espacio que necesitan para ser disfrutados por nuestros jugadores dentro de la gran comunidad que hemos construido. Creemos firmemente que la espera por Bloom & Rage valdrá la pena. Esperamos compartir esta nueva aventura, que esperamos se convierta en otro capítulo memorable en el universo de Don’t Nod”.

Life is Strange: Double Exposure | Summer Game Fest 2024

Lost Records: Bloom & Rage trata sobre un grupo de amigos que se reencuentran después de más de dos décadas sin contacto entre ellos, para enfrentar un secreto enterrado que les hizo prometer no hablar nunca más. Este juego, anunciado en The Game Awards 2023, busca iniciar un nuevo universo conectado perteneciente a Don’t Nod Entertainment, mientras el estudio trabaja en varios otros proyectos.

Por su parte Life is Strange: Double Exposure, protagonizado por Max Caulfield, el personaje principal del Life is Strange original, tiene fecha de lanzamiento para el próximo 29 de octubre para Xbox Series, PlayStation 5 y PC.