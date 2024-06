Cuatro battle royale que tenían algo para ofrecer pero no pudieron contra los grandes tanques ya establecidos

Ring of Elysium | Desarrolladores: Aurora Studio, Tencent Games | Distribuidores: TCH SCARLET Limited, Garena, Tencent Games

Ya hablamos sobre las razones por las cuales Fortnite, Apex Legends, PUBG y Warzone dominan el género de los battle royale y por qué es tan difícil imaginar que puedan surgir nuevos competidores. Esa sensación de que “todo videojuego que se anunciaba era un battle royale” quedó en el pasado y, por ahora, todo hace indicar que se quedará allí.

Sin embargo, aunque la época dorada de lanzamientos de exponentes del género ya terminó, vale la pena repasar algunos de aquellos títulos, ya que propusieron cosas interesantes más allá de que no lograron establecerse. Esta lista se basa en mi propia experiencia, lo que significa que pueden existir otros battle royale que tuvieron propuestas interesantes y no aparezcan acá.

Ring of Elysium | Desarrolladores: Aurora Studio, Tencent Games | Distribuidores: TCH SCARLET Limited, Garena, Tencent Games

Este videojuego salió de manera free to play en 2018 y algo a destacar es que fue desarrollado por Aurora Studio, una subsidiaria del gigante chino Tencent. PUBG fue el título que inauguró la moda de los battle royale y, con tan solo ver algunas imágenes de Ring of Elysium, podemos notar que su intención era parecerse a él.

Más allá de las similitudes lógicas, el juego contaba con elementos muy llamativos. En primer lugar, un mapa centrado en una montaña de nieve donde la ambientación climática lograba destacar. Por otro lado, Ring of Elysium buscó innovar desde el desplazamiento brindando nuevas y divertidas formas de recorrer el mapa con vehículos como bicicletas y un snowboard.

De todas formas, lo central del título se encontraba en los tramos finales de sus partidas. A diferencia de los demás, el objetivo no era ser el único sobreviviente sino subirse al helicóptero de escape que aparece al final. En estos momentos, reinaba una tensión muy bien lograda con todos los sobrevivientes, librando sus últimos combates en búsqueda de poder escapar. Esta combinación de battle royale con título de extracción convertían a Ring of Elysium en una propuesta distinta al resto.

Spellbreak | Desarrollador: Proletariat, Inc. | Distribuidor: Proletariat, Inc.

Uno de los títulos que en su momento más quería que triunfara era Spellbreak, un battle royale de fantasía centrado en hechizos y magias. Con una ambientación más cartoon y una cámara en tercera persona, el título ofrecía combates con magias elementales que podían combinarse. Mientras un aliado lanzaba un torbellino de viento, otro podía convertirlo en un tornado de fuego tan solo lanzando su habilidad sobre él.

El juego contaba con un buen repertorio de personajes y muchas habilidades disponibles en el mapa, todas combinables entre sí. Spellbreak nunca contó con mucha popularidad y una de las razones (más allá del desgaste del género) es que fue exclusivo de Epic Games, que recién estaba dando sus primeros pasos como plataforma más allá de Fortnite.

Super People | Desarrolladores: Wonder People, Oscar Mike Studio | Distribuidores: Wonder People, Wonder Games

El estudio coreano Wonder People también tuvo el objetivo de competir contra PUBG, ofreciendo una propuesta similar en el combate pero con elementos diferenciales que hicieron que se vuelva furor, al menos por un breve periodo de tiempo. La principal falla de la entrega fue la fecha de su lanzamiento, ya que salió en 2022 cuando el género ya había terminado su época dorada. Así y todo, logró una gran repercusión entre los jugadores que no pudo mantener en el tiempo.

Super People destacaba por su mapa gigante que se delimitaba en cada partida y por la existencia de distintas clases de personajes, cada una de ellas con habilidades y poderes distintos. Esta combinación de battle royale realista al estilo PUBG con un hero shooter más cercano a Apex Legends funcionaba de manera muy correcta y, en otro contexto, podría haberle ido mucho mejor.

Hyper Scape | Desarrolladores: Ubisoft, Ubisoft Montreal | Distribuidor: Ubisoft

Siguiendo con la lógica de los hero shooter, Hyper Scape fue la primera apuesta de Ubisoft por los battle royale. Esta entrega es la que menos me convenció de todos los juegos nombrados, pero me pareció interesante traerla, ya que gran parte de la propuesta de su jugabilidad la encontramos en títulos más actuales como The Finals y XDefiant, el nuevo shooter de Ubisoft.

El juego destacaba por combates frenéticos y un mapa mucho más chico de lo que estábamos acostumbrados, pero con grandes edificios y estructuras que le daban una interesante verticalidad a la experiencia. Además, Hyper Scape contaba con una interesante variedad de armas y habilidades que se podían subir de nivel dentro de la partida.