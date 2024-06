Limited Run Games anuncia Bubsy in: The Purrfect Collection para todas las plataformas

Bubsy in: The Purrfect Collection, de Limited Run Games.

Atari y Limited Run Games han anunciado Bubsy in: The Purrfect Collection para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, con un lanzamiento previsto para 2025. Esta colección planea revivir las primeras aventuras del icónico gato montés de los ‘90, creado por Michael Berlyn, y busca explorar su “historia complicada” a través de documentos históricos y entrevistas.

El proyecto, liderado por Audi Sorlie de Limited Run Games, ha sido desarrollado en colaboración con Atari para ofrecer una celebración retrospectiva definitiva de Bubsy, el célebre lince de la época de los 16-bits. La colección aprovechará el Carbon Engine de Limited Run Games para recibir mejoras de calidad de vida en los juegos incluidos.

El Carbon Engine es una herramienta de desarrollo que permite hacer versiones de juegos antiguos a plataformas modernas. Utiliza la emulación como base, sobre la cual se construyen características adicionales como la interfaz de usuario del juego, diferentes renderizados, audio más fiel, gestión de datos para situaciones como trofeos y logros, y la traducción de entradas de controles modernos a la emulación. Esto permite a Limited Run Games lanzar ports altamente precisos de juegos clásicos para hardware moderno, dando una nueva vida a lanzamientos antiguos y queridos.

Aunque no se ha especificado exactamente la selección de títulos, el trailer oficial y las capturas de pantalla sugieren que se podrán jugar a las diferentes versiones de Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind (1993), Bubsy 2 (1994), Bubsy in Fractured Furry Tales (1994) y Bubsy 3D (1996). Esta colección no solo permitirá a los fanáticos disfrutar de estos clásicos, sino también explorar el turbulento legado de Bubsy a través de entrevistas y documentos históricos.

Bubsy in: The Purrfect Collection tiene fecha de salida estimada para 2025, ofreciendo una oportunidad única para que los fanáticos de Bubsy y los amantes de los juegos retro celebren y re descubran a este peculiar personaje y su particular marca en la historia de los videojuegos.