Summer Game Fest 2024 - Indiana Jones and the Great Circle presenta un nuevo tráiler

Indiana Jones and the Great Circle, de MachineGames.

El evento de Xbox Games Showcase es uno de los más importantes dentro del marco de la Summer Game Fest. Microsoft ya nos acostumbró a tener su propia transmisión incluso desde los viejos tiempos de la E3. Allí se esperaban novedades sobre muchos de los títulos que llegarán a Xbox este año, y uno de ellos es Indiana Jones and the Great Circle, el nuevo juego del estudio detrás de la serie Wolfenstein, MachineGames. En esta ocasión Microsoft volvió a presentar el juego de Indiana Jones, aunque todavía sin una fecha de lanzamiento concreta.

En el tráiler, el estudio mostró nuevas escenas de Indiana y Gina en los Himalayas, confirmado que esta cordillera será uno de los escenarios del juego. En el video también pueden verse varias muestras de jugabilidad, que reafirman el uso del icónico látigo de Indiana tanto en el combate como en la exploración y movimiento. Cabe recordar que el rostro de Indiana Jones en el juego será el de Harrison Ford, pero su voz será interpretada por el actor Troy Baker.

Originalmente el título se había anunciado en enero, durante uno de los primeros eventos del año, luego de que se conociera que el estudio estaba trabajando en un título de Indiana Jones desde hacía tiempo. Este juego no solamente será desarrollado por el estudio responsable por las más recientes entregas de Wolfenstein, sino que también contará con Todd Howard de Bethesda, director de The Elder Scrolls V: Skyrim y las más recientes entregas de Fallout. Según los desarrolladores, este juego se ubicará entre las películas Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark e Indiana Jones and the Last Crusade.

Indiana Jones and the Great Circle estará disponible para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. El título estará disponible en el servicio de Game Pass en el día de su lanzamiento. A pesar de los rumores, el juego de momento no llegará a PlayStation 5.