Zack Snyder expresa su deseo de retomar Army of the Dead, mientras Netflix busca expandir Rebel Moon

Zack Snyder en la premiere de "Rebel Moon: Part One - A Child of Fire"

Universo Extendido de DC, ha dirigido obras audiovisuales como El hombre de acero (Man of Steel - 2013), donde presentó al querido Henry Cavill (The Witcher, Argylle) como Clark Kent, y la polémica versión de La Liga de la Justicia (Zack Snyder’s Justice League). Sin embargo, actualmente, el realizador y productor está trabajando en conjunto con Netflix. Zack Snyder , el cineasta detrás del, ha dirigido obras audiovisuales como- 2013), donde presentó al querido) como, y la polémica versión de). Sin embargo, actualmente, el realizador y productor está trabajando en conjunto con

En asociación con la plataforma de streaming, Snyder ha trabajado en una epopeya espacial titulada Rebel Moon, inspirada en Star Wars, que sigue la historia de Kora (interpretada por Sofia Boutella) y su grupo de supervivientes mientras se preparan para defender su preciado hogar ante una peligrosa guerra. Hasta el momento, la franquicia cuenta con dos entregas: Rebel Moon: La niña del fuego (Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, 2023) y Rebel Moon: La guerrera que deja marcas (Rebel Moon: The Scargiver).

Este no es el único proyecto en el que trabajó con Netflix, sino que también lanzó El ejército de los muertos (Army of the Dead) en el año 2021, donde Dave Bautista (Duna, Guardianes de la Galaxia) y Ella Purnell (Fallout, Miss Peregrine y los niños peculiares) encabezan un grupo de ladrones que deciden llevar adelante el robo más grande de Las Vegas en plena pandemia de zombies.

El ejército de los muertos (Army of the Dead). (Netflix)

Ahora, Snyder expresó que luego de dos producciones alrededor de Rebel Moon, el cineasta está interesado en volver a filmar una nueva entrega de Army of the Dead, aunque la empresa no está muy de acuerdo: “Sigo diciéndole a Netflix que tenemos que seguir adelante y hacer más [Army of the Dead] y siguen animándome a hacer más películas de Rebel Moon. Pero siento que el universo de Army of the Dead es realmente muy rico y divertido, y los zombies nunca pasan de moda, así que para mí es una obviedad”.

Si bien no hay nada confirmado con respecto a los largometrajes que planea Snyder con Netflix, tiempo atrás expresó que ya tenía una idea para la tercera parte de Rebel Moon: “Definitivamente hemos estado trabajando en una tercera parte, en lo que respecta a la historia. Sin dudas sabemos hacia dónde nos dirigimos todos; lo sabemos desde hace bastante tiempo. Estoy emocionado de hacer más películas de Rebel Moon; eso sería divertido”.