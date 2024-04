Rebel Moon: Zack Snyder cree que la franquicia podría continuar creciendo hasta una sexta película

«Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas» retoma la épica saga de Kora y los guerreros que han sobrevivido. En este punto, están dispuestos a sacrificarlo todo y luchar con los valientes habitantes de Veldt para defender lo que una vez fue una pacífica aldea y ahora es un nuevo hogar para quienes perdieron el suyo en la lucha contra Mundo Madre. En la víspera de la batalla, los guerreros se enfrentan a su propio pasado y revelan su razón para pelear. A medida que toda la fuerza del Reino cae sobre la incipiente rebelión, se forjan vínculos inquebrantables, surgen héroes y nacen las leyendas.

El acuerdo de Zack Snyder con Netflix no solo le ha permitido concretar proyectos muy personales con gran libertad creativa, sino que también le ha brindado la posibilidad de crear toda una marca a su alrededor. Luego de dar el puntapié con El ejército de los muertos (Army of the Dead, 2021), cinta que dio a lugar a múltiples producciones derivadas, el cineasta ahora se está concentrando en la expansión del universo de Rebel Moon, su epopeya espacial inspirada en Star Wars.

Si bien la segunda película titulada Rebel Moon: La guerrera que deja marcas (Rebel Moon: The Scargiver) recién acaba de aterrizar en el catálogo de Netflix, hay muchas posibilidades de que esta franquicia no haga más que crecer. En el marco de la promoción de esta nueva entrega, el director reconoció que ya estuvo trabajando en una película que continuará la historia de Kora y equipo. No obstante, el realizador considera que se podría ir más allá de una simple trilogía.

“Tenemos absolutamente la historia de Rebel Moon 3 preparada, hemos hecho todo ese trabajo. Escribimos un tratamiento para la película, así que ya veremos cómo avanzamos”, adelantó Snyder. “Supongo que un total de 4 tiene sentido, 4 o 6 películas. La cuestión es si cada vez que hacemos una de estas películas las hacemos de a dos. Hablábamos de ello el otro día y me preguntaba si el público se sentiría decepcionado si sólo recibiera una película de Rebel Moon”, completó.

Sofía Boutella interpreta a Kora, una de las protagonistas de Rebel Moon

Por el momento, Netflix no ha hecho oficial el anuncio de más continuaciones. Aun así, el director ya manifestó en reiteradas ocasiones que Rebel Moon fue concebida como una propiedad intelectual masiva. Entre sus planes, está la posibilidad de que su universo continúe expandiéndose no solo a través del cine, sino mediante otros formatos como cómics, videojuegos, una serie de animada y un posible spin-off.

Rebel Moon: La guerrera que deja marcas continúa la épica historia de Kora (Sofia Boutella) y el grupo de supervivientes mientras se preparan para sacrificar lo que sea necesario para defender lo suyo, ante una guerra inminente. Según Zack Snyder, esta entrega será en esencia una película bélica, que tiene como fin redoblar la apuesta de su antecesora, tanto en escala como en secuencias de acción.